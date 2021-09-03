Огромная кровать и ванная: Следователи показали видео из гаража, где содержалась похищенная 23-летняя Елизавета Бабикова. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Нижегородские следователи показали первые кадры из гаража, где в течение десяти дней удерживалась похищенная 23-летняя Елизавета Бабикова. Напомним, девушка ушла из дома еще 24 августа. И с тех пор от нее не было ни слуха, ни духа. В тот день девушка явно собиралась с кем-то на встречу: надела облегающее бежевое короткое платье, туфли, с собой прихватила клатч. Выскочив из дома, она села в дорогую иномарку и уехала в неизвестном направлении. Вскоре после этого ее телефон оказался вне зоны доступа.

Поиски продолжались больше недели. В них участвовали и полицейские, и простые нижегородцы. Отыскать похищенную девушку удалось только вечером 2 августа. Как оказалось, все это время девушка была прикована наручниками в подвале гаража на территории Приокского района.

Сегодня следователи показали первые кадры оттуда. Огромное глухое помещение больше напоминает бункер: голые кирпичные стены, крепкие железные двери. Внутри есть все необходимое для долгого проживания. Первое, что бросается в глаза, это огромная кровать, установленная посреди гаража. В нескольких шагах от нее ванная и мини-кухня. По всей вероятности, мужчина рассчитывал здесь задержаться надолго.

В таких условиях девушка провела больше недели. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- На допросе потерпевшая рассказала следователям СК о том, что мужчина, угрожая ножом, увез ее в подвальное помещение гаража, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. - Там мужчина удерживал и насиловал девушку до момента ее обнаружения. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья».

Напомним, главным подозреваемым по этому делу сейчас считается 39-летний Сергей Свешников. Это довольно известный в Нижнем Новгороде бизнесмен, генеральный директор крупной компании ООО «Атом». Следователи просят помощи нижегородцев в поимке предполагаемого преступника.

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