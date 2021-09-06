От тихони до эскортницы: Что известно о Елизавете Бабиковой, похищенной и просидевшей десять дней в плену маньяка Фото: СОЦСЕТИ

Дело об исчезновении 23-летней красавицы-нижегородки Елизаветы Бабиковой, которую десять дней удерживал респектабельный бизнесмен, вот уже несколько дней будоражит воображение. Оно и понятно – чем дальше, тем больше эта история напоминает лихо закрученный детектив.

Отношения с мамой были натянутыми

Сразу после исчезновения девушки 24 августа первой забила тревогу ее мама. Именно она обратилась в полицию и попросила помощи волонтеров. В панельной девятиэтажке на окраине города, где выросла Елизавета, девушку не видели уже давно.

- Они здесь поселились лет десять назад, - вспоминают соседи. – Мама, отчим и она. Самой Лизе в ту пору было лет 13 – скромная, тихая, в очках. Бывало, пройдет мимо, всегда поздоровается. Вскоре мать родила еще двоих детей уже от нового мужа – оба мальчишки. Скандалов в семье вроде не было, правда, сама Лиза не раз говорила, что «если что не так, отчим по шее надает». Видно, побаивалась она его.

Как удалось выяснить «КП», Лиза вместе с матерью и родственниками переехала в Нижний Новгород из Казахстана. Отец девушки остался на родине.

Как рассказала «КП» родственница Елизаветы, отношения между мамой и дочкой были натянутыми. У них были ссоры и скандалы. Лиза считала, что мать к ней сильно придирается, относится к ней иначе, чем к детям от второго брака.

Елизавета съехала из дома мамы почти сразу после совершеннолетия. Она поступила в университет на инженера-эколога. Параллельно работала, то менеджером у оператора сотовой сети, то администратором в клинике снижения веса. На втором курсе она решила бросить учебу. По словам коллег Лизы, девушка любила привлекать внимание к своей внешности. У нее яркие татуировки. А в клинике, где она работала, косметологи делали губы. И девушка тоже часто прибегала к этой процедуре.

Бросив учебу, Лиза ,судя по всему, и занялась эскортом. При этом свою внешность она изменила до неузнаваемости.

- Я даже не понял, что это моя бывшая девушка, - признался «КП» ее бывший парень Павел. – Мы с ней встречались около года. Она была обычной девушкой-неформалкой, с короткой стрижкой и цветными волосами. Ни о каком эскорте она тогда не говорила. Занималась спортом – волейболом или бегом.

В открытом доступе анкет Лизы на сайтах знакомств нет. Однако в Сети можно найти эротичные снимки девушки в ушах зайчика и в наручниках.

Несколько недель назад Бабикова познакомилась с известным нижегородским бизнесменом Сергеем Свешниковым. Как она сама утверждает – на сайте знакомств. И это знакомство стало для нее роковым.

- В тот день он позвал ее в ресторан, - рассказал «Комсомолке» источник. – Однако вскоре после того, как она села к нему в машину, достал нож. И вместо ресторана повез ее в гараж на окраине города.

ХОРОШИЙ СЕМЬЯНИН

То, что у генерального директора крупной строительной фирмы Сергея Свешникова имеется полноценный бункер в подвале гаража, не знал никто – ни друзья, ни супруга бизнесмена. Последняя, кстати, до сих пор не верит в виновность мужа. Именно она наняла для него адвокатов, вместе с которыми он и сдался следователям. Правда, сотрудничать со следствием отказался.

- Сейчас мужчина заключен под стражу. Суд арестовал его на два месяца, - рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Нижегородской области. – Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем все знакомые Сергея Свешникова в один голос твердят, что никаких странностей за ним не замечали. Ни на маньяка, ни на похитителя он не походил.

- Да нормальный мужик он, - рассказывает его знакомый Михаил. – Пересекался с ним на покатушках по бездорожью. Он с сыновьями всегда приезжал. Зачетный мужик! Бывало, всегда помогал, если вдруг машина у кого застрянет. Про семью много рассказывал – и про жену, и про детей. Отличный семьянин. Не исключаю, что его просто подставили конкуренты.

Версия о происках конкурента сейчас звучит нередко. Но зачем порядочному семьянину тщательно спрятанный бункер с огромной кроватью, ванной и унитазом? Возможно, до Елизаветы он уже удерживал кого-то в своем подземелье?

- Прорабатываются разные версии, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В том числе его проверяют и на причастность к аналогичным преступлениям. Не исключено, что он и раньше держал здесь девушек. Впрочем, он мог и просто приводить сюда любовниц, тайком от жены. Сейчас все эти версии проверяются.

В самом гаражном кооперативе только разводят руками – дескать, и ведать не ведали, что у них на территории был оборудован такой бункер. Впрочем, тут «гаражники» явно лукавят – подвести коммуникации, вырыть огромный подвал размером с трехкомнатную квартиру и завезти сюда мебель у Сергея едва ли получилось бы незаметно.

Мог держать «домашних хомячков»

Тем временем освобожденная из плена Елизавета Бабикова сегодня впервые вышла на связь с журналистами. По ее словам, говорить о том страшном дне похищения ей невероятно трудно.

- Мы с ним познакомились, встретились, договорились пообщаться в ресторане, - вспоминает Елизавета в разговоре с «Комсомолкой». – Человек приехал к дому, забрал меня на машине. Потом достал нож и благодаря наручникам и троссу обездвижил и отвез в гараж.

Как рассказывает девушка, мужчина появлялся в своем логове каждый день – заглядывал когда один, когда два раза в сутки.

- Выглядел он всегда одинаково: в закрытой одежде и в балаклаве, - рассказывает девушка. – Его лицо до конца рассмотреть не смогла. В первый день, когда он был без балаклавы, большую часть лица закрывала борода. А потом на нем всегда была балаклава – можно было рассмотреть только глаза.

За десять дней плена девушка в подробностях изучила свою «тюрьму». По ее мнению, подвал был еще не до конца оборудован. При желании там было держать сразу трех пленников.

- Там было еще две комнаты, которые не были оборудованы, - вспоминает девушка. – Если бы он успел закончить их оборудование, это был бы полный трындец. Три человека в ряд могли бы сидеть в этом подвале. В моей комнате была кровать, ванная, туалет, большой кухонный гарнитур, электрическая плита, столик, холодильник – все для проживания. Там были сделаны теплые полы, поставлена батарея, проведено телевидение, стояла видеокамера, которая охватывала всю территорию комнаты. При желании там можно содержать такого домашнего «хомячка». Которого ты можешь наблюдать, кормить и делать все, что ты хочешь. Все это время камера светилась, но работала ли она по факту, я не знаю.

КСТАТИ

Использовал как укрытие или содержал бордель?

Подвал, в котором Сергей удерживал Елизавету Бабикову, по площади превышает размеры стандартной трехкомнатной квартиры. Все здесь было продумано до мелочей: обитые звуконепроницаемыми щитами стены, подведенные коммуникации, ванная и кухня. По самым скромным подсчетам, оборудование такого «схрона» могло стоить больше миллиона рублей. Вот только зачем ему понадобился такой чудо-гараж?

Так выглядит бункер, где жила девушка. ФОТО: СУ СКР по Нижегородской области

Версия 1: Место для встреч

Владелец гаража слыл отличным семьянином. И все же нельзя исключать, что после десяти лет брака «семейное гнездышко» могло поднадоесть бизнесмену. А там и бес в ребро.

- Он, конечно, мужчина харизматичный, - признается сотрудница офиса, соседствующего с фирмой Сергея. – Поговаривали, что в семье у них не все гладко, но до развода дело не доходило. Однако дамы внимание ему уделяли – одна прямо очень сильно увивалась.

Не исключено, что в таком бункере мужчина мог оборудовать место для регулярных встреч с дамами. Впрочем, зачем было все так усложнять, если при желании можно снять квартиру для свиданий или номер в отеле?

Версия 2: Содержал бордель с пленницами

Увидев столь тщательно оборудованный бункер, все невольно задумались: а не было ли здесь и других пленниц? Уж больно старательно бизнесмен подошел к делу.

- Прорабатываются разные версии, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В том числе его проверяют и на причастность к аналогичным преступлениям. Не исключено, что он и раньше держал здесь девушек.

Версия 3: Место укрытия

Не исключено, что это тайное место бизнесмен мог оборудовать для самого себя – например, спрятаться от врагов-конкурентов или просто побыть вдалеке от назойливых подружек. И эта версия вполне могла бы иметь право на жизнь, если не одно «но»… Именно как раз тогда, когда это укрытие ему бы вполне пригодилось, он не стал его использовать, а пустился в бега.

- Я прошу помощи всех неравнодушных нижегородцев, - взывала в социальных сетях супруга бизнесмена, когда 1 сентября он не вернулся домой с работы. – Последний раз камеры зафиксировали его белый мерседес возле села Ближнее Борисово, когда он двигался в арзамасском направлении.

Во многом именно благодаря его супруге и удалось отыскать похищенную девушку. После того, как она обратилась в полицию с заявлением об исчезновении мужа, правоохранители в поисках Сергея и наведалась в тот самый гараж, где обнаружили его пленницу.

Похититель пригласил Елизавету на свидание, во время которого вывез ее в гаражи и запер в подвале. ФОТО: СУ СКР по Нижегородской области

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Нижегородский насильник подражал «скопинскому маньяку»

До событий, произошедших в Нижнем Новгороде, было известно всего два случая, когда насильники городили для своих жертв подземные тюрьмы. Бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Рязанской области Дмитрий Плоткин поймал в свое время Виктора Мохова, который несколько лет удерживал в своем бункере двух девушек. По мнению эксперта, эти трагичные истории были связаны между собой.

- Первый известный случай произошел в начале 90-х в городе Вятские поляны Кировской области, - прокомментировал Дмитрий Плоткин «Комсомолке». – Правда, тогда мотивы у преступника были иные. Не сексуальные. Жестокий рабовладелец и убийца Александр Комин вырыл у себя под гаражом 9-метровый подвал, где организовал подпольный швейный цех. Там он на протяжении двух лет держал рабынь - они шили майки, халаты, нижнее белье, а Комин с подельником все продавали ни рынке. Виктор Мохов, которого все называют «скопинским маньяком» узнал об этом случае из газеты. Он рассказывал мне, что его захватила идея сделать собственный бункер. Но у Мохова не было лишних денег, бункер получился не слишком комфортабельным, а у подозреваемого из Нижнего, похоже, средства есть. Уверен, он в свою очередь подсмотрел идею у Мохова, начитавшись про него статей.

Думаю, и Мохов, и нижегородский «тюремщик» - люди, помешанные на сексе. Такие хотят чувствовать власть над другими. Не затащить, изувечить и убить, а повелевать на протяжении долгого времени, наслаждаться своей силой. Думаю, у подозреваемого из Нижнего это не первый эпизод.

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