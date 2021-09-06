«Всегда был в балаклаве и закрытой одежде»: Елизавета Бабикова, десять дней просидевшая в подвале маньяка, рассказала "Комсомолке" о своем заточении

«Всегда был в балаклаве и закрытой одежде»: Елизавета Бабикова, десять дней просидевшая в подвале маньяка, впервые рассказала о своем заточении. ФОТО: СУ СКР по Нижегородской области

Освобожденная из плена Елизавета Бабикова сегодня впервые вышла на связь с журналистами. Напомним, девушка ушла из дома еще 24 августа. И с тех пор от нее не было ни слуха, ни духа. В тот день девушка явно собиралась с кем-то на встречу: надела облегающее бежевое короткое платье, туфли, с собой прихватила клатч. Выскочив из дома, она села в дорогую иномарку и уехала в неизвестном направлении.

Вскоре после этого ее телефон оказался вне зоны доступа. В течение десяти дней девушку искали всем миром. Однако смогли отыскать только вечером 2 сентября. Как оказалось, все это время девушка была прикована наручниками и удерживалась в подвале одного из гаражей на территории Приокского района. Его владельцем оказался известный нижегородский бизнесмен – 39-летний Сергей С.

- Мы с ним познакомились, встретились, договорились пообщаться в ресторане, - вспоминает Елизавета в разговоре с "Комсомолкой". – Человек приехал к дому, забрал меня на машине. Потом достал нож и благодаря наручникам и троссу обездвижил и отвез в гараж.

Как рассказывает девушка, мужчина появлялся в своем логове каждый день – заглядывал когда один, когда два раза в сутки.

- Выглядел он всегда одинаково: в закрытой одежде и в балаклаве, - рассказывает девушка. – Его лицо до конца рассмотреть не смогла. В первый день, когда он был без балаклавы, большую часть лица закрывала борода. А потом на нем всегда была балаклава – можно было рассмотреть только глаза. Его имя я смогла узнать только благодаря бумажке, которая там лежала. Там было написано Свешников Сергей Анатольевич и взаимодействие с каким-то банком. Именно поэтому я сразу указала сотрудникам полиции на эти предположительные ФИО.

Все десять дней девушка провела в подвале его гаража. Она была прикована наручниками.

- Там было еще две комнаты, которые не были оборудованы, - вспоминает девушка. – Если бы он успел закончить их оборудование, это был бы полный трындец. Три человека в ряд могли бы сидеть в этом подвале. В моей комнате была кровать, ванная, туалет, большой кухонный гарнитур, электрическая плита, столик, холодильник – все для проживания. Там были сделаны теплые полы, поставлена батарея, проведено телевидение, стояла видеокамера, которая охватывала всю территорию комнаты. При желании там можно содержать такого домашнего «хомячка». Которого ты можешь наблюдать, кормить и делать все, что ты хочешь. Все это время камера светилась, но работала ли она по факту, я не знаю.

За сутки до того момента, как девушку нашли, ее мучитель неожиданно пропал.

- В тот вечер он вел себя очень странно, словно был на какой-то «шизе», - рассказывает Елизавета. – Он носился, метался, быстро пропал. А на следующий день должен был объявиться. Но в итоге объявился не он, а меня нашли.

Сейчас мужчина уже арестован и заключен под стражу на два месяца. Тем временем нижегородские следователи продолжают расследование уголовного дела по статье «Похищение». Ход расследования уже взял под свой контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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