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Происшествия4 июня 2026 14:59

«Он верил в свою безнаказанность»: История сына миллиардера из Нижнего Новгорода, виновного в массовом ДТП, дошла до Первого канала

Историю нижегородского мажора, устроившего ДТП, обсудили на «Пусть говорят»
Екатерина МАРКЕЛОВА
На Первом канале обсудили безнаказанность на примере нижегородского мажора.

На Первом канале обсудили безнаказанность на примере нижегородского мажора.

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

История нижегородского мажора и сына миллиардера Сергея Корнилова, устроившего пьяное ДТП в центре города, вышла на федеральный уровень. Выпуск программы «Пусть говорят» (16+) на Первом канале посвятили проблеме безнаказанности детей из обеспеченных семей, которые после серьёзных аварий пытаются уйти от ответственности. В студии эксперты, юристы, блогеры и общественники разбирали скандал вокруг Сергея Корнилова по деталям, а также обсуждали другие похожие истории.

Пьяное ДТП с трансляцией в социальных сетях

Второе уголовное дело завели на нижегородского мажора

Напомним, резонансное ДТП случилось 20 мая. Сергей Корнилов в нетрезвом виде сел за руль жёлтого кабриолета Mercedes и, не прекращая снимать происходящее на телефон, вылетел на встречную полосу на Похвалинском съезде. Он протаранил Kia и Nissan, после чего врезался в бордюр. Никто не пострадал, однако вместо вызова полиции виновник сделал фото на фоне искореженного капота и отправился дальше отдыхать. В соцсетях он опубликовал видео с фразой «Мажоры не умирают», а возмущённых горожан назвал «нищетой, которая завидует». В день аварии на него составили четыре протокола: за отсутствие страховки, отказ от медосвидетельствования, порчу дорожной инфраструктуры и нарушение ПДД.

После ДТП он публиковал оскорбления в социальные сети.

После ДТП он публиковал оскорбления в социальные сети.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

На следующий день Корнилов с друзьями отправился в ресторан, где напился до такой степени, что заснул прямо на диване. Там же возник конфликт с журналистами и персоналом. Из заведения сына миллиардера выводили под руки.

Избежать наказания не получилось

Сергей Корнилов был уверен, что наказание за совершенные действия обойдет его стороной. Однако в этот раз помимо административных штрафов, которых он накопил уже 161 на более чем 700 тысяч рублей, на него завели сразу два уголовных дела – за хулиганство и агрессивное вождение. Позже первое было отменено, но второе осталось. Осознав серьёзность ситуации, Корнилов записал извинения на видео. Он заявил, что все его слова не являются истинными, и списал поведение на алкоголь, а также сообщил, что якобы лёг в реабилитационный центр. Параллельно его взяли под стражу.

Сначала Корнилов заявлял о своей безнаказанности.

Сначала Корнилов заявлял о своей безнаказанности.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

После этого началась череда судебных решений, растянувшаяся на несколько дней. По уголовному делу об агрессивном вождении суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий: не покидать дом ночью, не посещать бары и рестораны с алкоголем, не общаться со свидетелями, не садиться за руль. За перепалку с сотрудниками ресторана по статье о мелком хулиганстве он получил 10 суток административного ареста. Кроме того, за отказ от медосвидетельствования его лишили водительских прав на 1 год 10 месяцев и назначили штраф 45 тысяч рублей.

Когда ситуация немного утихла, в сети появилось видео, на котором сотрудница детского дома вступилась за Корнилова. Женщина рассказала о том, что он помогал финансово учреждению. Это было подтверждено и фотографиями с мероприятий детского дома, на которых Корнилов присутствовал лично.

На Корнилова завели два уголовных дела, лиши прав и отправили на 10 суток в СИЗО. Фото: Нижегородский областной суд

На Корнилова завели два уголовных дела, лиши прав и отправили на 10 суток в СИЗО. Фото: Нижегородский областной суд

Чем опасна безнаказанность?

В программе «Пусть говорят» эти события разобрали как пример безнаказанности наследников богатых семей. Свои оценки дали юристы, блогеры и общественные деятели. Среди приглашённых были нижегородцы – блогер Олег Щеглов, общественник Олег Пикунов и журналист Александр Асриян, которые рассказали о реакции в регионе.

В качестве других иллюстраций проблемы в эфире вспомнили историю рэпера Navai (Наваи Бакирова), который 5 мая в Москве на Ferrari без номеров врезался в светофор, но отделался заявлением «машину не жалко, главное – все живы». Также прозвучала трагическая история актрисы Ксении Добромиловой – она погибла под колёсами мотоцикла во время фотосессии прямо на проезжей части.

Несмотря на громкие заявления о вседозволенности, самому Корнилову уйти от ответа не удалось. Сегодня он отбывает административный арест за мелкое хулиганство в следственном изоляторе, а после выхода на свободу будет находиться под строгими ограничениями. Уголовное дело об агрессивном вождении продолжается. Полная безнаказанность, о которой он так уверенно говорил в своих соцсетях, обернулась реальными санкциями в виде лишения праз и административного ареста.