«Он верил в свою безнаказанность»: История сына миллиардера из Нижнего Новгорода, виновного в массовом ДТП, дошла до Первого канала

На Первом канале обсудили безнаказанность на примере нижегородского мажора. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

История нижегородского мажора и сына миллиардера Сергея Корнилова, устроившего пьяное ДТП в центре города, вышла на федеральный уровень. Выпуск программы «Пусть говорят» (16+) на Первом канале посвятили проблеме безнаказанности детей из обеспеченных семей, которые после серьёзных аварий пытаются уйти от ответственности. В студии эксперты, юристы, блогеры и общественники разбирали скандал вокруг Сергея Корнилова по деталям, а также обсуждали другие похожие истории.

Пьяное ДТП с трансляцией в социальных сетях

Второе уголовное дело завели на нижегородского мажора

Напомним, резонансное ДТП случилось 20 мая. Сергей Корнилов в нетрезвом виде сел за руль жёлтого кабриолета Mercedes и, не прекращая снимать происходящее на телефон, вылетел на встречную полосу на Похвалинском съезде. Он протаранил Kia и Nissan, после чего врезался в бордюр. Никто не пострадал, однако вместо вызова полиции виновник сделал фото на фоне искореженного капота и отправился дальше отдыхать. В соцсетях он опубликовал видео с фразой «Мажоры не умирают», а возмущённых горожан назвал «нищетой, которая завидует». В день аварии на него составили четыре протокола: за отсутствие страховки, отказ от медосвидетельствования, порчу дорожной инфраструктуры и нарушение ПДД.

После ДТП он публиковал оскорбления в социальные сети. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

На следующий день Корнилов с друзьями отправился в ресторан, где напился до такой степени, что заснул прямо на диване. Там же возник конфликт с журналистами и персоналом. Из заведения сына миллиардера выводили под руки.

Избежать наказания не получилось

Сергей Корнилов был уверен, что наказание за совершенные действия обойдет его стороной. Однако в этот раз помимо административных штрафов, которых он накопил уже 161 на более чем 700 тысяч рублей, на него завели сразу два уголовных дела – за хулиганство и агрессивное вождение. Позже первое было отменено, но второе осталось. Осознав серьёзность ситуации, Корнилов записал извинения на видео. Он заявил, что все его слова не являются истинными, и списал поведение на алкоголь, а также сообщил, что якобы лёг в реабилитационный центр. Параллельно его взяли под стражу.

Сначала Корнилов заявлял о своей безнаказанности. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

После этого началась череда судебных решений, растянувшаяся на несколько дней. По уголовному делу об агрессивном вождении суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий: не покидать дом ночью, не посещать бары и рестораны с алкоголем, не общаться со свидетелями, не садиться за руль. За перепалку с сотрудниками ресторана по статье о мелком хулиганстве он получил 10 суток административного ареста. Кроме того, за отказ от медосвидетельствования его лишили водительских прав на 1 год 10 месяцев и назначили штраф 45 тысяч рублей.

Когда ситуация немного утихла, в сети появилось видео, на котором сотрудница детского дома вступилась за Корнилова. Женщина рассказала о том, что он помогал финансово учреждению. Это было подтверждено и фотографиями с мероприятий детского дома, на которых Корнилов присутствовал лично.

На Корнилова завели два уголовных дела, лиши прав и отправили на 10 суток в СИЗО. Фото: Нижегородский областной суд

Чем опасна безнаказанность?

В программе «Пусть говорят» эти события разобрали как пример безнаказанности наследников богатых семей. Свои оценки дали юристы, блогеры и общественные деятели. Среди приглашённых были нижегородцы – блогер Олег Щеглов, общественник Олег Пикунов и журналист Александр Асриян, которые рассказали о реакции в регионе.

В качестве других иллюстраций проблемы в эфире вспомнили историю рэпера Navai (Наваи Бакирова), который 5 мая в Москве на Ferrari без номеров врезался в светофор, но отделался заявлением «машину не жалко, главное – все живы». Также прозвучала трагическая история актрисы Ксении Добромиловой – она погибла под колёсами мотоцикла во время фотосессии прямо на проезжей части.

Несмотря на громкие заявления о вседозволенности, самому Корнилову уйти от ответа не удалось. Сегодня он отбывает административный арест за мелкое хулиганство в следственном изоляторе, а после выхода на свободу будет находиться под строгими ограничениями. Уголовное дело об агрессивном вождении продолжается. Полная безнаказанность, о которой он так уверенно говорил в своих соцсетях, обернулась реальными санкциями в виде лишения праз и административного ареста.