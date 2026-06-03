«Не только мажор»: Знакомые Сергея Корнилова, устроившего пьяное ДТП в Нижнем Новгороде, рассказали о его благотворительности

Сотрудники детского дома рассказали о благотворительной помощи от наследника миллиардов (на фото - второй слева). Фото: СУ СКР по Нижегородской области.

После громкого ДТП на Похвалинском съезде, фигурантом которого стал 21-летний Сергей Корнилов, в сети появились видео и посты в его поддержку. Люди, которым молодой человек помогал финансово, решили рассказать о другой стороне его биографии, сообщает «Нижний №1».

По словам знакомых Корнилова, после вступления в наследство он начал помогать детским учреждениям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Как утверждают сотрудники одного из детских домов, молодой человек сам позвонил в учреждение и спросил, что необходимо воспитанникам.

– Он поинтересовался, чем может помочь детям. Мы рассказали про мороженое, которое ребята очень любят, но которое невозможно регулярно закупать. А еще была давняя мечта – большой экран во всю стену стоимостью более миллиона рублей. Сергей полностью оплатил его покупку и установку, – рассказали сотрудники.

После скандального ДТП за Корнилова вступились те, кому он помогал. Фото: СУ СКР по Нижегородской области.

Сначала благотворитель даже не называл свою фамилию. Лишь спустя время он лично приехал в детский дом.

Еще одна сотрудница рассказала на видео, снятом в поддержку Сергея, что воспитывает дочь с инвалидностью. По ее словам, Корнилов дважды помог оплатить дорогостоящую реабилитацию, а также приобрел экзоскелет стоимостью свыше 500 тысяч рублей.

– Сережу я знаю с самой лучшей стороны – как доброго и отзывчивого человека, стремящегося прийти на помощь людям, которые действительно в этом нуждаются. Для моей дочери он купил экзобот – очень дорогой тренажер, который я сама бы не смогла приобрести, – поделилась женщина.

Впрочем, эти истории появились на фоне совсем других новостей о молодом нижегородце. Напомним, 20 мая на Похвалинском съезде желтый кабриолет Mercedes под управлением Корнилова выехал на встречную полосу и столкнулся сразу с несколькими автомобилями. По счастливой случайности никто не пострадал.

Особый общественный резонанс вызвало не только само ДТП, но и поведение его виновника после аварии. В соцсетях молодой человек публиковал видео с опасной ездой, а после происшествия заявил, что «мажоры не умирают», а возмущенных нижегородцев назвал «нищетой».

Сейчас в отношении Корнилова расследуются уголовные дела. По данным полиции, с 2025 года на него составили 161 административное дело на общую сумму более 700 тысяч рублей. После общественного скандала молодой человек записал видео с извинениями и сообщил, что проходит лечение от алкогольной зависимости.

История Корнилова сегодня выглядит почти как иллюстрация к известной фразе о том, что человек способен на совершенно разные поступки. Однако помощь детскому дому, покупка экзоскелета и другие благотворительные проекты не отменяют другого факта: пьяная езда, систематические нарушения ПДД и поведение, которое могло стоить людям жизни, остаются предметом расследования правоохранительных органов.