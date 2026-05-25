На виновника аварии завели уголовное дело. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Скандал вокруг сына миллиардера Сергея Корнилова, виновного в массовой аварии на Похвалинском съезде, не утихает. На этот раз молодой человек извинился за свое поведение и отправился в реабилитационный центр лечиться от алкогольной зависимости. По его словам, именно из-за его воздействия мажор устроил ДТП, а затем писал оскорбления в социальных сетях.

Напомним, резонансное ДТП произошло на прошлой неделе. Корнилов на желтом кабриолете Mercedes протаранил два автомобиля, тем самым спровоцировав массовую аварию. Непосредственно после произошедшего он сделал несколько фото на разбитой машине, отказался от прохождения медицинского освидетельствования, а затем поехал дальше в ресторан пить алкоголь. Все это парень транслировал в социальные сети, сопровождая комментариями о своей безнаказанности и словами: «Мажоры не умирают». Всех недовольных он называл «нищетой».

Второе уголовное дело завели на нижегородского мажора

От административного штрафа до уголовного дела

В день аварии в отношении Корнилова составили четыре протокола по статьям об отказе от освидетельствования, отсутствии страховки, нарушении ПДД и порче городского имущества. С 2025 года за ним числится 161 административный материал на сумму 719 тысяч рублей. Однако на этом все не закончилось. Мажором заинтересовался Следственный комитет, который возбудил уголовное дело, а его расследование моментально взял под контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

После ДТП Сергей Корнилов сделал фото на капоте разбитого автомобиля. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

К ситуации подключилась и полиция, которая также возбудила уголовное дело по статье о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. Сотрудники собрали видео с камер наблюдения, где видно, как молодой человек систематически нарушает правила дорожного движения, едет на большой скорости и выезжает на встречную полосу. Кроме того, за рулем он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Теперь полиция намерена привлечь лихача к ответственности. По этой статье ему грозит до двух лет лишения свободы.

«Я искренне сожалею»

После возбуждения уголовных дел и широкого общественного резонанса Сергей Корнилов, уверенный в своей безнаказанности, выпустил видео с извинениями, обвинив с своем поведении алкоголь. Также он сообщил, что

– Я недавно в состоянии алкогольного опьянения совершил аварию на Похвалинском съезде, а после нелестно это прокомментировал. Сейчас нахожусь в реабилитационном центре для алкоголиков в связи с долгим употреблением. Все сказанные мной слова по поводу аварии не являются истинными, я так не считаю, все было сделано под воздействием алкоголя. Я искренне сожалею о содеянном и еще раз приношу извинения, – говорится в обращении, опубликованном в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород».

Тем временем полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения Корнилова. На разбитый кабриолет при этом наложен арест на время расследования.