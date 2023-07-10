Залитые машины, босые пешеходы и «утонувший» стадион: Что происходит в Нижнем Новгороде после ливня 10 июля 2023

Дороги превратились в водные артерии. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде продолжается ликвидация последствий сильного ливня, который обрушился на город в субботу вечером, продолжался все воскресенье и половину понедельника. Стихия побила рекорд 94-летней давности: менее чем за сутки выпала месячная норма осадков и даже больше. Дороги превратились в самые настоящие реки, тротуары также ушли под воду. В интернете появилось множество мемов на эту тему – в основном с кадрами из «Титаника». Мы прогулялись по городу и посмотрели, что происходит в Нижнем Новгороде после ливня 10 июля 2023 года.

Перекресток Дьяконова - Дружаева. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Коллекции номеров

Наш выбор пал на Автозаводский район. Здесь огромные реки образовались практически на всех перекрестках - на улицах Дьяконова, Краснодонцев, Львовской, на проспекте Октября и других. Здесь можно плавать на лодке, но суровые нижегородцы пытаются форсировать водные преграды на машинах.

Бурная река на перекрестке пр. Октября - ул. Комсомольская. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В результате вдоль дорог то тут, то там можно встретить валяющиеся пластиковые элементы автомобилей – куски бампера и подкрылки. Про номерные знаки и говорить не приходится: практически на каждой остановке коллекция номеров, аккуратно разложенных неравнодушными людьми так, чтобы их было видно с дороги.

Практически на каждой остановке можно встретить коллекцию автомобильных номеров. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Подъезжаем к остановке – вода весело заливается в салон маршрутки и полностью затапливает первую ступеньку так, что я едва успеваю отскочить. Тем временем волна из-под колес ПАЗика накрывает площадку около остановки, и люди бросаются врассыпную. Гордо выхожу из маршрутки в резиновых сапогах и бреду по щиколотку в воде. После того, как автобус отчаливает, «река» возвращается в свое русло, но каждый раз выходит из берегов, стоит проехать чему-то крупнее легковушки.

На остановках вода заливается в салон автобусов. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Брод-переход

Под водой оказались не только сами перекрестки, но и пешеходные переходы. Стою у края дороги, изо всех сил пытаясь разглядеть «дно», чтобы оценить глубину, но «дна» не видно. Медленно иду наугад – воды сантиметров 15, не меньше. Люди в обычной обуви не рискуют переходить здесь дорогу, обходя это место там, где нет воды (и светофора).

Бреду по проспекту Октября в сторону Счастливой - большая часть тротуара скрыта под водой. Некоторые учреждения, расположенные здесь на первых этажах, с заботой о посетителях накидали в лужи поддоны. Можно посетить банк или салон красоты, заодно примерив на себя роль Марио.

На тротуарах дела обстоят не лучше. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В конце пути натыкаюсь на огромную глубокую лужу, которая еще пару дней назад была проездом во двор. Слева – дорога, справа – высокий забор школы. Обойти невозможно, только вплавь. Пока я задумчиво вглядываюсь в серо-мутную пучину, девочка-подросток на противоположном берегу решительно снимает кеды, подворачивает штаны и идет вброд.

- Ой, какая холодная вода! – восклицает она, зажмурив глаза, и дальше шлепает по дороге босиком.

Люди вынуждены разуваться, чтобы перейти дорогу. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Убедившись, что глубина позволяет, преодолеваю водную преграду. Следом за мной женщина с ребенком – тоже разувается, чтобы идти босиком.

Футбольное поле для водного поло

Перекресток на улице Дьяконова у церкви и дорога в районе стадиона «Северный» также залиты водой. Чтобы перейти дорогу, приходится делать большой крюк. На самом стадионе футбольное поле по большей части скрылось под водой и теперь больше подходит для игры в водное поло.

Стадион "Северный" больше подходит для игры в водное поло. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Но самая эпичная ситуация сложилась на перекрестке улица Львовская – проспект Бусыгина. Его и раньше затапливало дождями и талым снегом, но на этот раз ситуация, что называется, на грани.

Вода заливается прямо через капот. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Едут здесь в основном внедорожники, что повыше, автобусы и такси, владельцы «пузотерок» стараются ехать в объезд. Как бы ни снижали скорость водители, машины всё равно накрывает волной от встречного транспорта: вода полностью захлестывает капот до лобового стекла.

Самая большая лужа - на перекрестке Львовская-Бусыгина. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- Тут номера моего не видно? Я здесь вчера номер потерял, - заговаривает со мной прохожий. Вместе вглядываемся в грязно-коричневую воду, которая, как на настоящем море, волнами накатывает на берег. Но номера нигде не видно.

Тем временем

Еще утром мэр Юрий Шалабаев отчитался, что в самых «потопных» местах в центре Нижнего Новгорода проблем с подтоплениями больше нет.

- В традиционных местах подтопления - там, где были проведены работы по ремонту ливневки - Ковалиха, Алексеевская, Черный пруд - вода уходит быстро. Есть и появившиеся вновь участки на Московском шоссе, площади Комсомольской, Бекетова, там сейчас проводим работы, - сообщил глава города в своем телеграм-канале.

В центре города оказалось на редкость сухо. Фото: Елизавета КОПЫЛОВА

Мы прошлись по центру и убедились, что на площади Минина и прилегающих улицах действительно нет воды. Непривычно. Местами так сухо, что можно гулять в босоножках. Но лучше все-таки выбирать закрытую обувь.

Все благодаря отремонтированным ливневкам. Фото: Елизавета КОПЫЛОВА

КСТАТИ

За сутки с улиц Нижнего Новгорода откачали почти 15 тысяч кубометров воды, коммунальщики работают в круглосуточном режиме. Ранее мы писали, куда звонить, чтобы оставить заявку на откачку воды в случае подтопления улицы в вашем районе.

В понедельник после обеда дождь в Нижнем Новгороде прекратился, однако, судя по прогнозам, ливень возобновится уже вечером и продолжится всю ночь и весь завтрашний день.