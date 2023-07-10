Куда звонить при потопе в Нижнем Новгороде: список телефонов, организации. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

На улицах Нижнего Новгорода продолжает работать водооткачивающая техника – особенно много работы у дорожных служб в нижней части города. За последние сутки в городе выпала месячная норма осадков. И прогноз синоптиков неутешительный – дожди в регионе продолжатся 10 и 11 июля. Рассказываем, куда звонить при потопе в Нижнем Новгороде.

- На Нижегородскую область и Нижний Новгород обрушился настоящий тропический ливень, - заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.- Погоды стоят предсказанные - столитровая бочка дождевой воды на метр квадратный. В Нижнем Новгороде установлен суточный рекорд осадков для всех месяцев за всю метеоисторию - выпало 78 мм. Прежний рекорд был в 2017 году - 74 мм.

Такая же погода продолжится и в ближайшие сутки, поэтому вполне вероятны новые подтопления городских улиц. В этом случае стоит обращаться в районные администрации.

КОНКРЕТНО

Куда звонить при подтоплении улицы?

Автозаводский район - 293-35-13, 269-16-26, 295-73-56

Канавинский район - 246-14-29, 246-00-81, 246-16-37

Ленинский район - 269-16-26, 258-07-50

Московский район - 268 1000, 269 16 26, 270 35 01

Нижегородский район - 269-16-26, 433-87-10, 268-10-00

Приокский район - 435-59-38, 435-59-37

Советский район - 417-25-01, 89519143929, 417-11-36

Сормовский район - 270-70-21, 282-14-25