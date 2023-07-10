Сильные дожди ожидаются в Нижнем Новгороде 10 и 11 июля. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Сильные дожди ожидаются в Нижнем Новгороде и в Нижегородской области 10 и 11 июля. Соответствующее экстренное предупреждение об опасном погодном явлении выпустило региональное ГУ МЧС.

- 10-11 июля местами по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидаются продолжительные сильные дожди, - говорится в предупреждении.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области выпала месячная норма осадков. По оценке синоптиков, на регион обрушился настоящий тропический ливень.

- Погоды стоят предсказанные - столитровая бочка дождевой воды на метр квадратный, - рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в социальной сети. - В Нижнем Новгороде установлен суточный рекорд осадков для всех месяцев за всю метеоисторию - выпало 78 мм. Прежний рекорд был в 2017 году - 74 мм.