Потоп в Нижнем Новгороде 9 июля 2023: Прямая онлайн-трансляция с улиц города. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде вот уже почти сутки продолжается небывалый ливень, и пока разгул стихии только нарастает. По оценке синоптиков, за последние шесть часов в городе выпала половина месячной нормы осадков. Ведем прямую онлайн-трансляцию последствий потопа в Нижнем Новгороде 9 июля 2023.

Буквально за считанные часы городские дороги превратились в бурные реки. Машины глохнут прямо посреди дороги, а пешеходы, ожидающие приезда автобусов, вынуждены забираться с ногами на скамейки остановочных павильонов.

– Сейчас вся имеющаяся техника работает на самых проблемных участках. Дорожные рабочие в непрерывном режиме расчищают дождеприемные колодцы, которые забиваются листвой и грунтом, – заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Однако, несмотря на все усилия дорожных рабочих, справиться с последствиями потопа в Нижнем Новгороде 9 июля 2023 пока не удается. Осложняется ситуация и тем, что прогноз синоптиков пока не радует.

– До конца суток 9 июля с сохранением ночью и днем 10 июля по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, – отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В связи с этим возможны подтопления из-за замусоривания ливневок, затопления низин, дорог, сельхозугодий, опор ЛЭП и линий связи, отключение электричества. Вероятно увеличение числа ДТП и затруднение работы общественного транспорта.

ПРЯМАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

23:17 На улице 50-летия Победы из-за непогоды упало дерево, перекрыв проезд.

23:08 Тем временем глава нижегородского Минздрава Давид Мелик-Гусейнов призвал нижегородцев пропускать машины скорой помощи. Им сейчас особенно сложно добираться на вызовы по затопленным улицам.

22:58 Юрий Шалабаев: Дождь только усиливается. Ситуация серьезная. Дождь будет идти до конца дня, а по прогнозам синоптиков дождь не прекратится и завтра. Информация поступает ко мне в режиме он-лайн. Буду держать вас в курсе.

22:55 Настоящее море образовалось на проспекте 70 лет Октября. Машины пробираются вплавь.

22:47 В центре Сормова посреди залитой водой дороги застрял автобус № 90. Высота бурного потока поднималась выше колес автобуса. В результате пассажиров пришлось эвакуировать при помощи спасателей.

Эвакуировать пассажиров пришлось спасателям. ФОТО: Нижний Новгород.Без цензуры.

22:41 Из-за затопленных дорог в Нижнем Новгороде пришлось изменить движение трамваев. Движение закрыто по внутреннему кольцу маршрута 2 на Чёрном пруду. Также остановлено следование трамваев 6 и 11. Маршрут 18 ходит от остановки «Лапшиха» до площади Лядова, а трамвай 27 – от Московского вокзала до площади Лядова.