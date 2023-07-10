Ливни в Нижнем Новгороде побили рекорды: За сутки в городе выпала месячная норма осадков

За сутки в Нижнем Новгороде выпала месячная норма осадков, побив погодные корды. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде и в Нижегородской области продолжаются сильнейшие ливни, вызвав на городских улицах настоящий потоп. За прошедшие сутки в Нижнем Новгороде уже выпала месячная норма осадков, что стало новым погодным рекордом.

- Вчерашний ливень побил очередные погодные рекорды. Традиционная месячная норма по верхней части города – 74,4 мм, накануне выпало 78 мм, - рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - В нижней части города норма – 75,9 мм, а выпало уже 113 мм. Это серьезный объем воды. Синоптики говорят, что последний раз такой уровень осадков фиксировали в 1929 году.

Судя по всему, этот рекорд не последний. По прогнозу синоптиков, сильный ливень будет продолжаться в Нижнем Новгороде еще несколько суток.

- Судя по прогнозу погоды, ливни пришли в город минимум на несколько дней, другие источники прогнозируют осадки в течение всей недели. Все службы и техника максимально привлечены к устранению последствий, - отметил Юрий Шалабаев.

За последние сутки с городских улиц откачали почти 15 тысяч кубометров воды. Сложнее всего ситуация в заречной части Нижнего Новгорода - на Московском и Комсомольском шоссе, улицах Гаугеля, Светлоярской, Коминтерна, Чаадаева, Генерала Зимина, Краснодонцев, Кирова, Молодёжном шоссе. Туда планируется направить дополнительную технику из центральной части города. При этом на центральных улицах города ситуация относительно спокойная – после ремонта ливневок вода довольно быстро уходит с дорог.