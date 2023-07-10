Небывалые ливни продолжаются в Нижнем Новгороде 10 июля. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

С самого утра 10 июля в Нижнем Новгороде и Нижегородской области продолжаются сильнейшие ливни. На данный момент дождь идет уже больше суток, и пока прогноз синоптиков неутешителен – ливни будут продолжаться как минимум до конца дня 10 июля.

- Почти половина месячной нормы осадков выпала в Нижнем Новгороде за последние 6 часов. Ливень стал причиной подтопления городских дорог, - еще вчера вечером сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. – Сейчас вся имеющаяся техника работает на самых проблемных участках. Дорожные рабочие в непрерывном режиме расчищают дождеприемные колодцы, которые забиваются листвой и грунтом.

Машины по-прежнему "плывут" по улицам города. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Всю ночь на дорогах города работали дорожные службы, которые откачивали воду. Но поток воды столь силен, что рабочие попросту не успевают ее откачивать. В результате, с утра в Нижнем Новгороде снова начались перебои в работе общественного транспорта.

- В заречной части из-за скопления воды на отдельных участках в ограниченном режиме работают троллейбусы №№5, 10,25. Временно приостановлено движение троллейбусов №№2, 3, 4, 11,12,14, 22, - рассказали в Центре развития транспортных систем Нижегородской области. - Троллейбусы в нагорной части Нижнего Новгорода работают в штатном режиме – это маршруты №№ 9, 13, 17, 31.

На улицах работает водооткачивающая техника. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Также из-за потока вода пришли в неисправность десятки светофоров. В результате их пришлось пока выключить.