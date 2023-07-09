Машины «плывут» по дорогам города. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Небывалый ливень в Нижнем Новгороде 9 июля стал днем причиной многокилометровых пробок, а вечером – подтопления дорог города. Об этом сообщает корреспондент «КП-НН» с места событий.

Машины не едут, а «плывут» по дорогам города. Некоторые автомобили в попытке преодолеть стихию глохнут и остаются посреди проезжей части.

Некоторые автомобили глохнут и остаются посреди проезжей части. Фото: телеграм-канал «Нижний 24»

Нижегородцам, ожидающим автобусы, тоже приходится нелегко. Чтобы спастись от глубоких луж, они встают на скамейки на остановках. Но, когда подъедет автобус, им все же придется пройти по воде.

Нижегородцам, ожидающим автобусы, тоже приходится нелегко. Фото: телеграм-канал «Нижний №1»

Ливень в Нижнем Новгороде 9 июля также стал причиной изменения движения трамваев, сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во ВКонтакте.

Движение закрыто по внутреннему кольцу маршрута 2 на Чёрном пруду. Также остановлено следование трамваев 6 и 11. Маршрут18 ходит от остановки «Лапшиха» до площади Лядова, а трамвай 27 – от Московского вокзала до площади Лядова.

В ближайшие дни погода не изменится. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Напомним, в ближайшие дни погода не изменится. Синоптики прогнозируют опасные метеоявления.

– До конца суток 9 июля с сохранением ночью и днем 10 июля по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, – отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

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