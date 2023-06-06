Закрытые разливайки, перепуганные продавцы: Что происходит в городке под Нижним Новгородом после массового отравления смертельным сидром

В Богородске проходят повсеместные проверки полиции после массового отравления сидром. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Одной из главных российских новостей остается массовое отравление смертельно опасным напитком «Мистер сидр». Суррогат, произведенный в Самарской области, развезли почти по всему Поволжью. На данный момент от опасного напитка пострадали уже 86 человек, 30 из них скончались. Жертвами сидра стали жители Ульяновской и Самарской области, а также Республики Удмуртии.

В Нижегородской области эпицентром стал небольшой город Богородск в пригороде Нижнего Новгорода. Здесь накануне отравились сразу шесть человек, двое из которых умерли. Еще четыре человека остаются в реанимации, за их жизни борются врачи. «Комсомолка» отправилась в Богородск и выяснила, стало ли безопаснее в городе после громкого ЧП.

Спрос заметно упал

Город Богородск расположен в сорока километрах от Нижнего Новгорода. Почти каждый второй здесь работает и учится в самом областном центре. Именно поэтому поначалу было непонятно, где же пострадавшие приобрели многострадальный сидр – привезли из Нижнего или купили в местной разливайке. Их здесь, кстати, пруд пруди. Кажется, что вывески «с пенным» висят через каждые сто метров. Выйдя из автобуса, упираемся прямиком в одну из них.

- А у вас сидр есть? – с порога интересуемся мы.

- Есть, вот здесь целая витрина. Но если вы про отравленный, так к нам его не привозят. У нас его и не было никогда, - тут же догадывается продавец.

- А проверки были у вас?

- Были, и вчера, и сегодня. Полиция проверила всю продукцию, но к нам никаких замечаний нет, поэтому мы продолжаем работать. А вот тут за углом магазинчики закрыли, там нашли тот самый сидр, - с легкостью сдает конкурентов продавец.

- Люди, наверное, все равно боятся покупать…

- Да, спрос заметно упал, - вздыхает женщина. – Понятное дело, сейчас никто не рискует. Вчера еще не все знали, поэтому приходили. Да только мы закрыты были – полиция проверяла документы и товар. А теперь уж весь город новости облетели.

Посетителей было море!

По наводке продавца следуем к тому самому магазинчику «за углом», где якобы и купили жители смертельно опасный сидр. Это крохотная местная сеть, магазинчики которой разбросаны по Богородску. На двери красуется надпись, написанная фломастером «Учет. Временно не работает». Свет в магазине потушен, хотя за дверью раздаются шорохи – видно, что разговаривать с посетителями продавцы разливайки желанием не горят.

Сегодня магазинчик уже не работает. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Сегодня с самого утра такая картина, - рассказывают продавцы соседних магазинов. – Вчера была полиция, а сегодня все закрыто.

- И много у них обычно посетителей?

- Море! И стар, и млад идут и идут целыми днями. Человек 60-70 за день проходит! Это чудо, что отравились только шесть человек.

Продавали сильно дешевле

О том, что с магазинчиком дело нечисто догадывался и владелец местного кафе, расположенного неподалеку. Ему, кстати, в свете последних событий тоже досталось. Сначала по городу пронесся слух, что отравились именно посетители его кафе, а потом нагрянула полиция.

- Хотите, я вам сам все покажу? Заходите! – тут же приглашает он. – У меня сидр не продается совсем! Вот видите, сколько бочат – это все пиво! Я и полиции так же сказал – осматривайте все, у меня нарушений нет. А со своим алкоголем я в кафе не пускаю – я, что, глупый, себе в убыток работать? Ни еду, ни алкоголь к нам проносить нельзя – я лично на входе отслеживаю.

О том, что в Богородске произошло массовое отравление сидром, мужчина узнал накануне, когда к нему в кафе пришли полицейские.

Теперь возле разливайки непривычно пусто. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Честно скажу, я всегда подозревал, что в этом магазинчике что-то неладное, - признается хозяин кафе. – Судите сами, я покупаю литр пива от производителя за 85 рублей, а у них оно продается людям за 95 рублей. Ясно же, что наценка не может быть всего 10 рублей. Ведь аренда, коммуналка, доставка – это все оплачивать надо! Они что, себе в убыток торгуют? Ясно, что это какая-то поддельная бодяга! А народу толпы были!

Сейчас от этих толп не осталось и следа. Возле многочисленных разливает непривычно пусто. Громкие новости о смертельном отравлении облетели весь город и не на шутку напугали горожан. Теперь они стараются избегать даже тех мест, где продавцы с готовностью показывают лицензии и документы.

Тем временем по факту отравления уже возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- По данным следствия, 5 июня несколько жителей Богородска были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – В ходе расследования установлено, что все пострадавшие покупали сидр в сетевом магазине разливных напитков города. По уголовному делу назначен ряд экспертиз.

Накануне в Нижегородской области обнаружили целый склад суррогата. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

В Нижегородской области накануне был обнаружен целый оптовый склад, наполненный смертельно опасной продукцией. Сразу после этого по всей области начались рейды – из продажи стали изыматься напитки компании «Мистер сидр». На данный момент в регионе изъято уже полторы тысячи литров. По всей стране счет идет на десятки тысяч литров.

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