Шесть отравились, двое умерли: Названо число пострадавших от смертельного сидра в Нижегородской области

Шесть человек отравились суррогатным сидром в Нижегородской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шесть человек отравились суррогатным пивным пивным напитком «Мистер сидр». Два человека скончались, еще четверо остаются в реанимации. Сейчас за их жизнь борются врачи. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, первые случаи отравления были зафиксированы в городе Димитровграде Ульяновской области накануне. Сначала там отравились 12 человек, шесть из которых скончались в больнице. Вскоре число жертв выросло до 18 человек, а новые случаи отравлений стали фиксировать в разных регионах Приволжья. На сегодняшний день жертвы опасного напитка уже есть в Ульяновской и Самарской области,а также в республике Удмуртия.

К вечеру 5 июня стало известно о первых жертвах смертельно опасного напитка в Нижегородской области. Сегодня поступила информация о первых отравившихся в Пензе. На данный момент общее число пострадавших по стране уже составляет 84 человека, 26 человек погибли.

- Всего на территории Нижегородской области зарегистрировано 6 случаев отправления указанным пивным напитком, из них 2 летальных, - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. - Управление призывает не употреблять пивной напиток «Мистер сидр» до выяснения всех обстоятельств. При выявлении данного товара в торговой сети просим незамедлительно сообщать в Управление. Ситуация остается на контроле ведомства.

В настоящее время по факту отравления уже возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- По данным следствия, 5 июня несколько жителей Богородска были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – В ходе расследования установлено, что все пострадавшие покупали сидр в сетевом магазине разливных напитков города. По уголовному делу назначен ряд экспертиз.

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