Почти полторы тысячи литров алкоголя изъяли в Нижегородской области после массового отравления сидром

Полиция изъяла почти полторы тысячи литров алкоголя в Нижегородской области после массового отравления сидром. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, накануне по нескольким регионам России прокатилась волна отравлений разливным пивным напитком «Мистер Сидр». В общей сложности пострадали 88 человек, 30 из них скончались, остальные находятся в больнице. Такие случаи произошли в Ульяновской, Самарской, Пензенской, Нижегородской областях, Удмуртии и Чувашии. Вчера склад паленого сидра полицейские обнаружили в Нижнем Новгороде, вся продукция была изъята. Сегодня полиция продолжает поиск «Мистера Сидра» в «разливайках», проверки идут всех районах Нижегородской области. Попутно изымают весь сомнительный алкоголь.

- В Спасском районе на улице Октябрьской в одном из кафе изъяли девять кег, объем которых составил 220 литров. Сопроводительные документы на алкоголь отсутствовали, - рассказали в МВД.

Менее чем за сутки сотрудники полиции проверили около двух десятков вероятных мест реализации разливных напитков, из оборота было изъято 1424 литра алкогольной продукции.

Отметим, что проверки проходят не только в Нижегородской области. Сотрудники полиции устанавливают каналы распространения, проверяют складские помещения, магазины в Удмуртской республике, Ульяновской, Самарской и Пензенских областях. По официальным данным, пострадало уже 88 человек, 30 из них погибли, остальные находятся в больнице. В Нижегородской области пострадали шесть человек, двое из них скончались.

За короткий промежуток времени крупные партии «Мистера сидра» изъяли с продаж. Так, в Ульяновской области обнаружили 216 тридцатилитровых кег, в Пензенской области изъяли 1700 литров сидра, в Самаре Госавтоинспекция остановила грузовой автомобиль, где было 810 литров алкогольной продукции под маркой «Мистер Сидр».

- На территории Удмуртии в складских помещениях и магазинах полицейскими изъято почти 14 тысяч литров пивного напитка, а в Мордовии – более 250 литров. По всем перечисленным фактам будут приняты процессуальные решения, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что несколько нижегородцев, отравившихся опасным сидром, остаются в реанимации. В их крови был обнаружен метанол, сейчас за их жизнь борются врачи.

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