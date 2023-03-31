Пришла весна, коты пожелтели: активист назвал вероятную причину появления «лимонных кошек» под Нижним Новгородом

Одного кота с лимонными лапами заметили на проспекте Чкалова. Фото: Sergey Buster

Нижегородская область может смело претендовать на звание региона с цветными животными. Сначала здесь разгуливали синие собаки, а теперь вновь поступают сообщения о появлении желтых котов, на этот раз — в Дзержинске. Как только сошел снег, отправленные на самовыгул питомцы местных жителей и бездомные коты стали приносить на своей шерстке желтую краску. Внешний вид пушистых озадачил жителей проспекта Чкалова, которые понятия не имеют, откуда это взялось. В числе котовладельцев, которым хвостатые подкинули головную боль, оказалась местная жительница Наталия Иванова.

- У нас домашний кот ходит гулять на улицу, мы его встречаем и провожаем. Пришел тут домой и лежит такой красавец на диване! Я его мыла (от желтизны), но безуспешно. А чего ни сделаешь для любимых питомцев? Люблю его любым, -рассказала собеседница «КП-Нижний Новгород».

Желтых котов на днях видел и местный знаток экологии, активист межрегионального Союза «За химическую безопасность» Дмитрий Левашов. Он считает, что наиболее вероятная причина такого экзотического окраса — сгнивший желтый пенополиуретан, который используется на теплотрассах.

- Чисто теоретически это могли быть отходы поролона, которые используются бомжами не по назначению. Коты могли притащить остатки пенополиуретана из подвальных помещений домов, куда они спокойно могут проникнуть, и с теплотрасс тоже, - рассказал собеседник.

Вероятная причина появления желтой краски на лапах - гнилой поролон. Фото: Sergey Buster.

К слову, вокруг места обнаружения лимонных котов нет химических предприятий, зато есть МФЦ, аптеки, цветочные магазины, торговые центры.

По словам активиста, даже если окрашивание животных произошло на одном из городских предприятий, установить это не так уж просто, так как после введения моратория на проверки юридических лиц, все проводимые проверочные мероприятия предварительно должны быть согласованы с природоохранным прокурором.

- Проверять предпринимателей могут только в случае потенциальной угрозы загрязнения, объектов окружающей среды, либо угрозы жизни и здоровью людей, а это еще надо доказать, - добавил собеседник.

В случае с желтыми котами, хоть они и выглядят странно, красящее вещество, судя по всему, пока не оказало на них негативного воздействия — лапы целы, шерсть на месте, аппетит имеется.

Крашеные коты не лысеют и не теряют аппетит. Фото: "Подслушано Дзержинск".

В целом Дмитрий заметил, что 30-40 лет назад валовые выбросы с промышленных предприятий окрашивали снег по всему городу в разные цвета, теперь все немножко изменилось и в городе бегают цветные животные.

Напомним, впервые котов ярко желтого цвета заметили в 2021 году на территории Канавинского района областного центра. В тот же год по Дзержинску начали разгуливать синие собаки. Псов отловили и провели исследование. Как выяснилось, вещество на их шерсти — ничто иное, как краситель. Теперь некогда вызывавшие резонанс псы охраняют гаражи городской администрации. Была еще новость про розовых собак, но она оказалась фейком.

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