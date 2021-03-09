Нижегородские зоозащитники не спешат отдавать синих собак в США

Стаю синих собак обнаружили в Дзержинске 11 февраля. Фото: Зоозащита-НН

Синими собаками, найденными в феврале на территории Дзержинского предприятия, интересовались жители США и Германии. Об этом «Комсомолке» рассказал директор ООО «Зоозащита-НН» Владимир Гройсман. Однако, по его словам, дальше дело не пошло.

«Когда мы начали задавать вопросы, они замолчали. Так что пока эти заявки не подтверждаются. Пристрой собак происходит определенным образом: проверяют людей, условия, в которых будет содержаться животное, отслеживается его дальнейшая судьба. А тем более если за границу – то это еще более тщательно нужно все проверить. Но они (отправители заявок из-за рубежа – прим.) не отвечают», - рассказал Владимир Гройсман.

Сейчас песики находятся под присмотром ветеринаров. Фото: Зоозащита-НН.

Сейчас «синие» собаки по-прежнему находятся в ветеринарном госпитале, где им уже провели стерилизацию и оказывают должный уход и необходимую помощь. По словам Владимира Гройсмана, волонтеры еще не занимались активно пристройством этих собак.

«Если заявятся адекватные люди – мы с удовольствием отдадим. Но отдавать собаку в непонятные условия мы не будем», - отрезал Гройсман.

Напомним, стаю голубых собак обнаружили 11 февраля на территории предприятия «Оргстекло» в Дзержинске. Новость о появлении цветных псов прогремела на всю страну. Спустя пару дней семерых «смурфдогов» изловили и отвезли в ветеринарный госпиталь «Зоозащиты-НН», где они находятся до сих пор. Специалисты сообщили, что животные относительно здоровы, и их состояние не вызывает опасений. Через неделю были готовы результаты экспертизы, которая помогла установить причину окрашивания шерсти собак в голубой цвет.

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