Желтых кошек обнаружили на улицах Нижнего Новгорода

На кошках со светлой шерстью желтый цвет заметен издалека. Фото: скриншот из видео. Источник: телеграм-канал «Нижний № 1»

Необычное нашествие разноцветных четвероногих наблюдается в Нижегородской области за последние месяцы. В «радужный» список уже успели попасть животные из Дзержинска: синих собак поместили в ветеринарный госпиталь, а вот новость про розовую собаку и вовсе оказалась фейком.

В этот раз удивительной находкой поделились жители Нижнего Новгорода. Во дворах по улице Должанской были найдены желтые кошки.

- Их штук 6, те, что черные тоже окрасились, но на них желтый цвет не заметен, а те, что посветлее - настоящие лимончики, - сообщили в телеграм-канале «Нижний № 1».

Почему шерсть животных приобрела такой яркий лимонный цвет, пока неизвестно. Однако участившиеся случаи встреч с животными, которые имеют неестественный окрас, начинают всерьёз волновать местных жителей.

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