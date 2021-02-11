Пушистые аватары: Стаю голубых собак заметили в Дзержинске. ФОТО: Алексей Ганин.

Прогуливаясь этим утром по Дзержинску в Нижегородской области, местные жители глазам своим не поверили – прямо на них надвигалась …стая голубых собак. Эти необычные «пришельцы» совсем не стеснялись своего необычного облика – напротив, они весьма дружелюбно подходили к людям, виляя хвостиками. Да, тоже голубыми.

Всего дзержинцы насчитали по меньшей мере семь перекрасившихся Шариков. Масла в огонь подливает тот факт, что замечены они были в аккурат на территории местного завода. Первым о явлении собак народу сообщил житель Дзержинска Алексей Алексеев.

- На территории завода «Оргстекло» сегодня были замечены голубые собаки. – написал он на своей странице в соцсети.

Всего дзержинцы насчитали по меньшей мере семь перекрасившихся Шариков. ФОТО: Алексей Ганин

Что стало причиной такого перевоплощения, пока неизвестно. На самом заводе хранят молчание, а жители тем временем сами пытаются объяснить такие метаморфозы.

- Лишь бы собаки не отравились, начав себя вылизывать. Выпачкались явно в каком-то красителе, - полагает Елена Широкова.

- Это они ещё у меня на производстве не были. 5-я нога бы выросла, - подытожила Жанна Измайлова.

К слову, необычные Шарики уже стали настоящими мемами. Одни называют их «смурфиками», другие – «аватарами». А в администрации Дзержинска тем временем думают, как решить эту проблему.

- Собаки находятся на территории частной организации "Дзержинское оргстекло". Это закрытая территория, - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе администрации Дзержинска. - Сейчас ведутся переговоры с руководством предприятия о возможности отлова собак. Животных необходимо осмотреть, оценить их состояние, определить причину окрашивания шерсти. Администрация города делает всё, что от нее зависит и в рамках своих полномочий.

Тем временем помощь собакам готовы оказать ветеринар. Правда, для этого надо пройти на территорию предприятия.

- Специалисты компании «ЗооЗащита-НН» готовы заняться отловом собак на территории частной организации «Дзержинское оргстекло» и провести осмотр животных, - рассказал руководитель компании Владимир Гройсман. - Сейчас городская администрация помогает оформить допуск ветеринаров на территорию предприятия. Мы уже изучили фотографии собак с окрашенной шерстью, которые сегодня были распространены в социальных сетях. По внешнему виду животных предварительно могу сказать, что их здоровью ничего не угрожает.