Сотрудники предприятия уверяют, что никаких розовых собак рядом с проходной они не видели. Фото: администрация Дзержинска

Фотографии розовой собаки, якобы обнаруженной накануне в Дзержинске, оказались фейком. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в администрации города химиков.

«Информация о наличии у проходных промышленных предприятий на улице Зелёной собак с розовым окрасом на данный момент не подтвердилась. Сотрудники предприятий 18 февраля разместили в социальных сетях фотографии этих животных с естественным окрасом», - заявили в мэрии.

Розовая собака из Дзержинска оказалась фейком.

Напомним, накануне в соцсетях появились фотографии пса, сделанные около проходной завода «Кристалл» в Дзержинске. Шерсть животного имела розовый окрас. Многие интернет-пользователи сразу предположили, что таким образом кто-то пошутил, испачкав животное красителем, или же это вообще фотошоп.

Однако собак все равно было решено показать специалистам.

Администрация все равно намерена проверить состояние животных. Фото: администрация Дзержинска

«Администрация города Дзержинска Нижегородской области ведет переговоры с ООО «ЗооЗащита-НН» о возможности отлова бездомных животных рядом с проходными учреждений. Животных в любом случае необходимо осмотреть, оценить их состояние», - пояснили «Комсомолке» в мэрии.

Фотографии розовой собаки появились в соцсети на днях. Фото: соцсети

Напомним, на прошлой неделе на территории предприятия «Дзержинское оргстекло» была обнаружена стая голубых собак. Цветными барбосами озаботилась местная администрация, зоозащитники и даже Росприроднадзор. Собак отловили и поместили в ветеринарную клинику «Зоозащиты-НН», где сейчас они находятся под наблюдением ветеринаров. Собакам сделали первые анализы, но о причинах странного окраса их шерсти говорить пока рано.

Недавно в Дзержинске изловили стаю голубых собак. Фото: Алексей Ганин

- Судя по всему, пигмент попадал внутрь, однако до проведения диагностики и лабораторных исследований нет оснований предполагать, что он негативно сказывается на здоровье, - рассказали ветеринары. В клинике животные пробудут как минимум еще неделю, после чего будут выпущены на привычное место обитания.