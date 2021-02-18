Причиной окрашивания голубых собак в Дзержинске стала берлинская лазурь

Причиной окрашивания собак в Дзержинске стала обычная краска с необычным названием. Фото: Администрация Дзержинска

Причиной «посинения» собак в Дзержинске стала обычная краска с поэтическим названием. Об этом «Комсомолке» сообщил директор ООО «Зоозащита-НН» Владимир Гройсман.

«Эта краска называется берлинская лазурь, она абсолютно безвредна. Мы получили соответствующее заключение ННГУ и Государственного ветеринарного надзора. Краситель применяется как пигмент при окрашивании, в том числе того же оргстекла. Этот краситель абсолютно безопасен, поэтому собак отмывать не стали. Скорее всего, собаки нашли где-то мешок с сухим веществом и извалялись в нем», - рассказал «КП» Владимир Гройсман.

Ветеринары говорят, что собаки довольно упитанные и вполне здоровые. Фото: Зоозащита-НН

По его словам, ближайшие две-три недели собаки пробудут в ветеринарном госпитале.

«Мы понаблюдаем за ними неделю-другую, дальше посмотрим по их состоянию. Теоретически они должны уехать назад стерилизованные и привитые от бешенства, но кого-то, возможно, оставим в приюте и будем искать для них добрые руки», - поделился руководитель «Зоозащиты-НН».

Владимир Гройсман также отметил, что собаки поступили в ветеринарный госпиталь достаточно упитанными и относительно здоровыми.

Новость о появлении в Дзержинске голубых собак прогремела на всю страну неделю назад, когда в местных интернет-сообществах стали мелькать фотографии цветных животных. Стая необычных псов была замечена на территории завода «Дзержинское оргстекло» 11 февраля.

Стаю голубых собак заметили на территории предприятия "Оргстекло" 11 февраля. Фото: Алексей Ганин

К выяснению причин этой аномалии сразу же подключилась администрация Дзержинска: чиновники провели переговоры с руководством предприятия и договорились об отлове собак ветеринарами.

«Состояние собак не вызывает опасений»

В ходе проверки специалисты насчитали около десяти собак, большинство из них оказались с окрашенной шерстью. После визуального осмотра цветных пациентов ветеринары заключили, что состояние собак не вызывает опасений, и экстренная помощь им не требуется.

«Судя по всему, пигмент попадал внутрь, однако до проведения диагностики и лабораторных исследований нет оснований предполагать, что он негативно сказывается на здоровье», - рассказал заместитель главного врача ветеринарного госпиталя компании «Зоозащита-НН» Дмитрий Щеглов.

Сейчас за голубыми собаками наблюдают ветеринары. Фото: Зоозащита-НН

Кстати, на территории предприятия источник краски обнаружен не был.

13 февраля семерых «смурфдогов» изловили и отвезли в ветеринарный госпиталь, где они находятся до сих пор.

«Мы уже провели животным первичные анализы. Общий анализ крови и кала у всех нормальный, в том числе и биохимия, - сообщил директор ООО «Зоозащита-НН» Владимир Гройсман. - Собаки будут находиться под наблюдением еще как минимум неделю. Всем животным будет оказана необходимая помощь в полном объеме».

В клинике собакам сделают все необходимые прививки и стерилизуют, после чего выпустят на прежнее место обитания.

Власти Дзержинска о причинах аномалии

Пока ветеринары проводили экспертизу, простые нижегородцы терялись в догадках о причинах окрашивания шерсти животных в голубой цвет. Кто-то считал, что это дело рук человека, кто-то думал, что собаки просто вывозились в каком-то красящем веществе, а кто-то и вовсе утверждал, что собаки посинели якобы от вредных выбросов с химических предприятий Дзержинска.

Шерсть семи собак была окрашена в сине-голубой цвет. Фото: Алексей Ганин

Однако последнюю «теорию» власти Дзержинска опровергли практически сразу.

«Версия о «выбросах», из-за которых шерсть животных приобрела голубой цвет, не состоятельна. Если есть люди, которые умышленно нанесли вред собакам, - к ним будут приняты установленные законом меры. Убедительно прошу искусственно не создавать нелепую панику и тем более не поддаваться на провокации» – призвал нижегородцев мэр Дзержинска Иван Носков.

Кстати, после появления в Дзержинске синих собак Росприроднадзор начал проверку, специалисты ведомства подключились к расследованию необычного явления.

«Сейчас проводится предварительная проверка фактов, инспекторы выезжали на место для проведения необходимых контрольно-надзорных мероприятий, по результатам которых будет принято решение о дальнейших действиях», - сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Собаки пробудут в клинике еще две-три недели. Фото: Зоозащита-НН

«Розовое эхо» синих собак

Через неделю после обнаружения голубых собак нижегородцев ждало новое потрясение: в сети появились фотографии розового пса, которого якобы сфотографировали около проходной НИИ «Кристалл» все в том же Дзержинске. Все, конечно, в очередной раз удивились, но отнеслись к этому настороженно: уж очень странное совпадение. Как оказалось, розовая собака на поверку действительно оказалась фейком.

Спустя неделю в Дзержинске якобы обнаружилась розовая собака. Фото: соцсети

Местные власти заявили, что никаких розовых собак около предприятия нет и даже предоставили фотографии местных четвероногих, где четко виден естественный окрас шерсти. Однако проверить состояние четвероногих все же будет не лишним.

«Администрация Дзержинска ведет переговоры с ООО «ЗооЗащита-НН» о возможности отлова бездомных животных рядом с проходными учреждений. Животных в любом случае необходимо осмотреть, оценить их состояние», - пояснили «Комсомолке» в местной мэрии.

Справка «КП»

Берлинская лазурь – пигмент синего цвета, полученный в начале 18 века красильщиком Иоганном Якобом Дисбахом в Берлине. Интенсивный ярко-синий цвет берлинской лазури обусловлен, вероятно, одновременным наличием железа в различных степенях окисления. Не растворима в воде и не ядовита. Широко применяется для изготовления красок и эмалей.