Синих собак из Дзержинска взяли «на работу» в местную администрацию. Фото: СОЦСЕТИ

Синие собаки, обнаруженные этой зимой в Дзержинске, уже успели стать знаменитостями. Напомним, эта история прогремела на всю страну 11 февраля 2021 года. Тогда стаю голубых собак местные жители заприметили на территории промышленного предприятия «Оргстекло» - дружелюбные Шарики необычного окраса радостно виляли хвостами при виде людей и, казалось, вообще не замечают странностей в своем внешнем облике. Зато местные зоозащитники сразу забили тревогу – не отравились ли бездомыши какими-нибудь химическими веществами. К счастью, перекрасившихся дворняг вскоре изловили и отвезли к ветеринарам. Те и развеяли все страхи.

- Эта краска называется берлинская лазурь, она абсолютно безвредна. Мы получили соответствующее заключение ННГУ и Государственного ветеринарного надзора. Краситель применяется как пигмент при окрашивании, в том числе того же оргстекла. Этот краситель абсолютно безопасен, поэтому собак отмывать не стали. Скорее всего, собаки нашли где-то мешок с сухим веществом и извалялись в нем, - рассказал «КП» Владимир Гройсман.

Теперь Мишка и Гришка будут охранять гараж. Фото: СОЦСЕТИ

После этого жизнь Шариков пошла в гору – сегодня двоих из них даже взяли «на работу» в администрацию Дзержинска. Там Мишке и Гришке предстоит охранять гараж с автомобилями.

- Сам люблю животных, поэтому принял решение забрать двух собак и поселить на территории гаража администрации города, - отметил глава города Дзержинска Иван Носков. – Больше забрать не смогли, так как сторожевые псы уже есть на каждом нашем предприятии, где есть возможности для их содержания и необходимость в таких «помощниках».

Специально для новоселов возле гаража построили специальный вольер, а также закупили довольствие – голодать малыши точно не будут.

Специально для новоселов возле гаража построили специальный вольер, а также выделили "довольствие" Фото: СОЦСЕТИ

- Я лично проверил, как они разместились, и какое питание для них закупили, - признался Иван Носков. – Более того, чтобы такая ситуация не повторилась, мы намерены структурировать работу по содержанию животных на предприятиях. Свои питомцы сейчас есть на многих заводах. Работники их, конечно, подкармливают – но этого недостаточно.Важно, чтобы животные находились в безопасных условиях.

Для этого руководители заводов и администрация Дзержинска обратились к руководителю «Зоозащита-НН» для взаимодействия ветеринарного госпиталя с промышленными предприятиями. Для этого будет выработана единая система.

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