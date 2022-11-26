Городок жизнеобеспечения развернет МЧС в Богородском районе, где четвертые сутки нет света. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Городок жизнеобеспечения для оказания помощи населению развернет МЧС в Богородском районе, где вот уже четвертые сутки нет электроснабжения. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На территории Нижегородской области все еще продолжаются работы по устранению последствий ледяного дождя, который прошел 22 ноября. Напомним, 23 ноября в три часа ночи жители Богородского района остались без света. И четвертые сутки подряд люди остаются без отопления, воды и связи.

Этот муниципальный округ пострадал от стихии больше всего: если где-то обошлось упавшими на провода деревьями, то здесь рушились целые опоры ЛЭП. Так, в деревне Бурцево огромная металлическая конструкция просто согнулась пополам под тяжестью льда.

По данным Минэнерго РФ, в Нижегородской области были обесточены дома 112 тысяч человек. В связи с этим в 14 районах ввели режим чрезвычайной ситуации. Все эти дни бригады энергетиков трудятся круглые сутки, на подмогу им прибыли специалисты из других регионов.

По словам начальника МЧС России по Нижегородской области Романа Андреева, аэромобильная группировка МЧС в составе из пятидесяти человек и пяти единиц техники направлена в Богородский район для восстановления энергоснабжения. В задачи специалистов входит распиловка упавших деревьев и помощь местному населению.

Как сообщает начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Нижегородской области Михаил Чирков, гололед сохранится 26 и 27 ноября. В связи с этим все еще есть риск повреждения линий электропередач и линий связи. Кроме этого, прогнозируется увеличение дорожно-транспортных происшествий и случаев травматизма у нижегородцев.

В связи с этим МЧС России по Нижегородской области рекомендует держаться подальше от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций.