СК: Причиной взрыва в доме на Краснодонцев стало разрушение газового счетчика

Взрыв газа в девятиэтажке произошел летом 2020 года. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела по факту взрыва жилого дома на улице Краснодонцев в Автозаводском районе летом 2020 года. Судить будут директора газовой компании, которая обслуживала квартиру, где прогремел взрыв. Следствие полагает, что именно действия сотрудников газовой службы привели к трагедии.

- Утечка горючего природного газа с последующим воспламенением произошла в результате разрушения газового счетчика. Установлено, что 7 октября 2019 года специалисты ООО «Городская газовая служба» проводили диагностику газового оборудования в этой квартире и выполнили замену шланга газовой плиты. При этом была нарушена герметичность соединения шланга и газового счетчика, в результате чего произошло полное разрушение устройства с последующим возгоранием, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Так выглядела квартира, в которой произошел взрыв. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По информации ведомства, фирма «Городская газовая служба» была учреждена в 2018 году, но работала незаконно: её сотрудники не имели права проводить газоопасные работы по ремонту, замене и диагностики внутриквартирного газового оборудования.

Руководителя фирмы задержали в декабре 2021 года на территории города Барнаул Алтайского края. Сейчас он находится под стражей, однако своей вины в случившемся мужчина так и не признал. Также установлена причастность еще одного сотрудника компании, но его пока задержать не удалось, он был объявлен в федеральный розыск.

Напомним, взрыв бытового газа в доме №17 по улице Краснодонцев прогремел ранним утром 11 июля 2020 года. Эпицентр взрыва находился на шестом этаже – ударная волна была такой силы, что бетонные плиты и перекрытия панельной девятиэтажки не выдержали и деформировались.

- Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между 6 и 7 этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда, - сообщили тогда в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Дом признали аварийным и подлежащим сносу. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Только чудом никто не погиб: пострадали три человека. В тот же деть Следственный комитет возбудил уголовное дело, а жильцов расселили, чтобы обследовать дом на предмет возможности дальнейшего проживания. В ноябре 2020 года нижегородские власти объявили, что дом признан аварийным.

- Обследование дома показало, что восстановить геометрию и несущую способность конструкций невозможно без их полной разборки. Специалисты центра экспертиз и проектирования вынесли заключение о том, что дом 17 по улице Краснодонцев является аварийным и подлежит сносу, - сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

В декабре прошлого года стало известно, что собственники квартир в доме №17 по улице Краснодонцев получат денежные компенсации или квартиры в новостройке. Дом для них планируют построить на улице Героя Васильева, 37, однако сами жильцы выступили против выбранного администрацией участка.

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