Жильцы взорвавшегося дома на Краснодонцев против предложенного участка для нового жилья

Вчера вечером, 9 июля, прошло очередное собрание жителей взорвавшегося дома №17 на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде. Встреча была посвящена теме строительства нового дома на улице Героя Васильева. И, как оказалось, жильцы пострадавшего дома высказались против выбранного участка под новое жильё. Об этом сообщили в NewsNN.
На прошедшем собрании Яна Поршнева – одна из пострадавших жильцов – заявила о страхе своих товарищей по несчастью не получить новый дом в обещанные сроки. Многие из них очень недовольны, что жить придётся далеко от старого дома, то есть дома на Краснодонцев.
Причина у этого недовольства, разумеется, тоже есть: на улице Краснодонцев есть вся необходимая инфраструктура. В первую очередь, это школы и лицеи. "Чтобы дети всесторонне развивались" – подчеркнули активные жильцы дома №17.
– Конечно, мы согласны на всё, потому что выбора нет, но почему нельзя рассмотреть участок поближе? – возмутилась пострадавшая сторона.
Более того, жителей дома на Краснодонцев возмущает, что буквально в ста метрах есть отличный, по их словам, участок. Проблема лишь в том, что он принадлежит ННГУ имени Лобачевского.
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