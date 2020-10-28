«Открыты окна, холодильник с продуктами»: Десятки жильцов взорвавшегося дома на Краснодонцев до сих пор не могут забрать свои вещи

Десятки жильцов взорвавшегося дома на Краснодонцев до сих пор не могут забрать свои вещи. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Десятки жильцов дома №17 по улице Краснодонцев, где летом произошел взрыв, до сих пор не могут забрать свои вещи. Речь идет о 36 квартирах, расположенных в эпицентре взрыва. Дело в том, что сюда можно будет попасть только после проведения контраварийных мероприятий.

«Администрация еще в августе обещала провести контраварийные мероприятия, чтобы осуществить допуск в аварийные квартиры, - рассказывает жительница дома Оксана Балашова. – Уже конец октября. Открыты окна, холодильник, и морозильная камера до сих пор с продуктами. Даже то малое количество вещей, которое уцелело, просто приходит в негодность!»

Напомним, взрыв в девятиэтажке на Краснодонцев, 17 в Автозаводском районе произошел ранним утром 11 июля. В результате были серьезно повреждены шестой и седьмой этажи, пострадали пять человек, чудом никто не погиб. В тот же день администрация приняла решение всех жильцов временно расселить. В одночасье люди остались не только без квартир, но и без нажитого годами имущества.

Часть жильцов разместилась по родственникам, остальные были вынуждены искать съемное жилье. Затраченные на это деньги компенсирует администрация.

«Для выплаты денежной компенсации за наем жилого помещения обратилось 90 квартир, - рассказали в муниципалитете. - Согласно постановлению, предусмотрена выплата компенсации за 3-х, 4-х комнатную квартиру 19500 рублей, за двухкомнатную – 13500 рублей, однокомнатную – 10400 рублей. На оплату арендной платы жителям уже направлено 2,5 млн рублей».

Собственникам же коммерческой недвижимости (на первом этаже дома расположено несколько магазинов и офисов) повезло куда меньше – они остались ни с чем: для них никакой денежной компенсации не предусмотрено.

Решение о сносе дома еще не принято

На днях стало известно, что эксперты признали дом аварийным и подлежащим сносу. Однако официально такое решение еще не принято.

«Решение по сносу жилого дома принимается межведомственной комиссией при администрации города Нижнего Новгорода, - пояснили в МКУ «ГлавУКС», не уточнив при этом сроки.

В сентябре и октябре администрацией был организован доступ жильцов в свои квартиры, из которых они смогли забрать кое-какие вещи. Однако в 36 квартир людей не пустили – их жилье находится в зоне эпицентра взрыва, и заходить туда просто опасно.

«Доступ в эти квартиры возможен только после проведения контраварийных мероприятий, - подтвердили в администрации Нижнего Новгорода. – Соответствующая проектная документация уже разработана, в настоящее время проект проверяется в МКУ «ГлавУКС» и будет передан в Госэкспертизу НО для получения положительного заключения».

Сколько времени займет проверка Госэкспертизой, а также как долго будут проводиться сами мероприятия, в мэрии не уточнили. Судя по всему, жильцы попадут в свои квартиры еще не скоро.

Также в администрации затруднились ответить на вопрос о дальнейшей судьбе жителей аварийного дома: построят ли для них новое жилье, дадут денежную компенсацию или предложат какой-то иной вариант взамен утраченным квартирам.

КОНКРЕТНО

Сотрудники администрации Автозаводского района находятся на постоянной связи с жителями дома № 17 по улице Краснодонцев. Вся необходимая информация для жильцов размещается на информационном стенде около дома № 17 по улице Краснодонцев и в группе Viber, в которой состоит 190 человек. Круглосуточно без выходных доводят до жителей имеющуюся информацию и отвечают на вопросы шесть сотрудников администрации района. С 11 июля 2020 года было проведено более 15 встреч с жителями у дома 17 по улице Краснодонцев.