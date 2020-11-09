Официально: Дом №17 на улице Краснодонцев будет снесен

Дом признали аварийным после взрыва бытового газа. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Дом №17 на улице Краснодонцев, где летом произошел взрыв бытового газа, официально признали подлежащим расселению и сносу. К такому решению пришли чиновники на заседании городской межведомственной комиссии.

Напомним, ранним утром 11 июля 2020 года в доме № 17 по улице Краснодонцев в Автозаводском районе прогремел взрыв. Эпицентр его располагался на 6 этаже, и только чудом никто не погиб: жильцов этой квартиры в тот день не было дома. Всех жильцов сразу же расселили, и квартиры пустуют по сей день.

Как показала экспертиза, в доме полностью обрушились две поперечные несущие стены. В результате проведенных исследований выяснилось, что часть перекрытий деформирована и покрыта трещинами.

«Обследование дома показало, что восстановить геометрию и несущую способность конструкций невозможно без их полной разборки, - пояснил первый заместитель главы города Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин. - По итогам расчета трехмерной модели здания сделан вывод о том, что плиты перекрытия всего здания не удовлетворяют условиям прочности. Специалисты центра экспертиз и проектирования вынесли заключение о том, что дом 17 по улице Краснодонцев является аварийным и подлежит сносу».

Ранее «Комсомолка» писала, что сейчас жильцы этого дома вынуждены скитаться по съемным квартирам, арендную плату за которые компенсирует районная администрация. И если большинство жильцов в сентябре-октябре смогли организованно забрать свои вещи, то жителей более 30 квартир, расположенных в эпицентре взрыва, не пускали в жилища из-за опасности обрушения.Кроме того, судьба самих жителей дома до сих пор остается неизвестной: в администрации города пока не говорят, какие варианты могут быть предложены людям, в одночасье потерявшим жилье.

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