2020-07-11T09:22:46+03:00
Происшествия

По факту взрыва газа на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело

Напомним, инцидент произошел рано утром 11 июля в девятиэтажном панельном доме
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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По факту взрыва газа на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное делоПо факту взрыва газа на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное делоФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа на улице Краснодонцев в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, взрыв газа произошел в девятиэтажном панельном доме около 04:25 утра в субботу, 11 июля 2020 года. Сразу после взрыва началось возгорание. К счастью, в результате происшествия никто не погиб. Медицинская помощь потребовалась троим жителям, двое из них затем были отпущены домой, еще один человек остался в больнице.

- В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые проводят тщательный осмотр территории и устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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