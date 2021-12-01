Собственники квартир дома 17 на улице Краснодонцев получат новые квартиры в или денежные компенсации

Квартиры в новостройке, нежилое помещение или денежные компенсации получат собственники из дома 17 по улице Краснодонцев. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин на встрече с жителями дома.

По его словам, каждому собственнику жилого и нежилого помещения предложили выбор: другое помещение взамен утраченного или денежная выплата в кратчайшие сроки.

- Мы прекрасно понимаем степень ответственности. Данная ситуация находится на личном контроле у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и у главы города Юрия Шалабаева, - добавил первый заместитель главы администрации.

Уточняется, что стоимость квартир и нежилых помещений будет оценена независимым оценщиком. Его определят в конкурсной процедуре. Те жильцы, которые выберут денежную компенсацию, получат ее уже в первой половине следующего года. Для расселения же выделен участок под строительство по адресу улицв Героя Васильева, 31, земельный участок №1.

- На данный момент уже заключен контракт на строительство, ведется проектирование, определены сроки строительства дома, - уточнил заместитель главы администрации.

Напомним, в июле прошлого года произошел взрыв газа в многоэтажке на улице Краснодонцев. Было принято решение о расселении и сносе поврежденного дома.

Режим ЧС, введенный в результате взрыва многоквартирного дома на улице Краснодонцев, отменен в Автозаводском районе Нижнего Новгорода с 26 ноября. Соответствующий указ подписал мэр города Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что сроки расселения взорвавшегося дома на Краснодонцев,17 будут сокращены. Как отметил руководитель регионального СУ СКР генерал-лейтенант юстиции Айрат Ахметшин в ходе этого совещания, в настоящее время приняты прорывные меры, позволяющие в кратчайшие сроки восстановить нарушенные права жильцов пострадавшего дома.