Взрыв газа 11 июля 2020 года на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде: прямая онлайн-трансляция

Страшное ЧП случилось ночью 11 июля 2020 года на улице Краснодонцев в Автозаводском районе Нижнего Новгорода – в девятиэтажном панельном доме взорвался газ, серьезно повредив сразу два этажа. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, сообщение о взрыве газовоздушной смеси с последующем возгоранием, произошедшим в квартире на шестом этаже девятиэтажки, поступило в 04:25. В 05:28 была объявлена ликвидация последствий пожара. К счастью, обошлось без погибших, однако три человека получили ранения и были госпитализированы. Позднее двоих из них отпустили домой после оказания всей необходимой помощи.

- Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между 6 и 7 этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда, - добавили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники МЧС спасли из дома 11 человек, еще 28 жителей были эвакуированы. Кроме того, чтобы убедиться в безопасности конструкций здания, из дома временно эвакуировали в общей сложности 124 человек из 324 проживающих в нем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/789898" frameborder="0"></iframe> Взрыв газа на улице Краснодонцев 11 июля.

- Пока они находятся в здании школы №127, людей обеспечивают питанием и водой. Как только специалисты завершат исследование конструкций здания, жители вернутся в свои квартиры. Если потребуется, жильцам квартиры, где произошел взрыв бытового газа, выделят временное жилье, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей».

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