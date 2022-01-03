Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Беларуси оказались двое нижегородцев Фото: Следственный комитет Республики Беларусь

Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Лиозненском районе Беларуси оказались двое нижегородцев. Об этом сообщил заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

Согласно данным Следственного комитета Республики Беларусь, несчастный случай произошел 3 января на 120 км автодороги М-8 «Граница Российской Федерации-Витебск-Гомель-граница Украины». В пресс-службе ведомства сообщили, что водитель Renault обгонял автомобиль и не справился с управлением. В результате он столкнулся с встречным туристическим автобусом.

В результате мощного удара от полученных травм погиб водитель легкового автомобиля, пострадали пассажиры и водитель автобуса, среди них четыре ребенка.

- Пострадавшие из Нижегородской области получили травмы легкой и средней степени тяжести. Их доставили в Витебскую областную больницу, – написал в своем Instagram Давид-Мелик Гусейнов.

В настоящее время следователи, специалисты УГКСЭ по Витебской области и сотрудники ГАИ осматривают место происшествия. Все обстоятельства устанавливаются.

СУ УСК по Витебской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Беларуси - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, что серьезная авария произошла днем 12 ноября в Богородском районе – здесь съехал с дороги пассажирский рейсовый автобус.

- 12 ноября на шестом километре автодороги Богородск-Ключищи водитель рейсового автобуса не справился с управлением, в результате чего съехал с дороги, - рассказал в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – В результате ДТП за помощью к медикам обратились шесть из 10 пассажиров, в том числе один ребенок.

Днем раньше произошла еще одна авария с автобусом. Дороги в Нижегородской области превратились в ледяную кашу из-за снега и минусовых температур. Из-за непогоды вечером 11 ноября на 27 километре дороги Володарск-Ильино опрокинулся рейсовый автобус с пассажирами.

В салоне автобуса находилось примерно 15 человек, из которых трое пострадали. На попутных машинах пассажиров с травмами отвезли в ближайшие медучреждения.

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