18 нижегородцев, пострадавших в массовом ДТП с автобусами, отправлены домой

Врачи осмотрели и отправили домой на амбулаторное лечение 18 пострадавших в массовом ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде. Ещё пять человек госпитализированы, одному медицинская помощь оказана на месте происшествия. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

В настоящее время известно, что одна из женщин, получившая тяжелые травмы, прооперирована и переведена в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Ещё трое пострадавших с различными травмами находятся в отделение травматологии, один помещен в нейрохирургическое отделение.

Напомним, что серьёзное ДТП, в котором столкнулись автобус, маршрутка и газель произошло на улице Мирошникова в Московском районе 16 октября. В результате аварии травмы получили 24 человека.

По данному факту в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело. Согласно предварительной версии, водитель Газели, выезжая с прилегающей дороги, не выполнил требования знака «Уступи дорогу» и столкнулся с автобусом, после чего тот столкнулся с маршруткой.

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