Туристический автобус столкнулся с иномаркой в Воротынском районе 18 октября

Также известно об одном пострадавшем, которым оказался пассажир иномарки. Фото: Регион-52 | Нижний Новгород
Серьезное ДТП произошло на 536 километре трассы М-7 в Воротынском районе Нижегородской области 18 октября. Там около семи часов утра иномарка столкнулась с туристическим автобусом. Такую информацию предоставили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Аварию спровоцировал 35-летний водитель машины «Грейт волл». Фото: Регион-52 | Нижний Новгород
Аварию спровоцировал 35-летний водитель машины «Грейт волл». Он выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус марки «Хигер», которым управлял 45-летний мужчина.
- В результате ДТП водитель автомашины «Грейт Волл» скончался до приезда скорой медицинской помощи, - уточнили в правоохранительных органах.
«Грейт волл» выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус. Фото: Регион-52 | Нижний Новгород
Также известно об одном пострадавшем, которым оказался пассажир иномарки. Его с телесными повреждениями доставили в больницу.
На месте происшествия работали оперативные службы. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.
На месте происшествия работали оперативные службы. Фото: Регион-52 | Нижний Новгород
Напомним, ранее в Нижнем Новгороде произошло жуткое ДТП, в котором столкнулись автобус, маршрутка и грузовая газель.
В результате аварии травмы получили 24 человека: одного человека осмотрели и отпустили на месте проишествия, 18 человек отправили домой на амбулаторное лечение, а ещё 5 человек остались на лечение в отделениях.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!