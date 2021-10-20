Туристический автобус столкнулся с иномаркой в Воротынском районе 18 октября

Также известно об одном пострадавшем, которым оказался пассажир иномарки. Фото: Регион-52 | Нижний Новгород

Серьезное ДТП произошло на 536 километре трассы М-7 в Воротынском районе Нижегородской области 18 октября. Там около семи часов утра иномарка столкнулась с туристическим автобусом. Такую информацию предоставили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Аварию спровоцировал 35-летний водитель машины «Грейт волл». Фото: Регион-52 | Нижний Новгород

Аварию спровоцировал 35-летний водитель машины «Грейт волл». Он выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус марки «Хигер», которым управлял 45-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель автомашины «Грейт Волл» скончался до приезда скорой медицинской помощи, - уточнили в правоохранительных органах.

«Грейт волл» выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус. Фото: Регион-52 | Нижний Новгород

Также известно об одном пострадавшем, которым оказался пассажир иномарки. Его с телесными повреждениями доставили в больницу.

На месте происшествия работали оперативные службы. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На месте происшествия работали оперативные службы. Фото: Регион-52 | Нижний Новгород

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде произошло жуткое ДТП, в котором столкнулись автобус, маршрутка и грузовая газель.

В результате аварии травмы получили 24 человека: одного человека осмотрели и отпустили на месте проишествия, 18 человек отправили домой на амбулаторное лечение, а ещё 5 человек остались на лечение в отделениях.

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