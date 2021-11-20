Причиной ДТП с автобусом под Балахной стала высокая скорость

Неблагоприятные погодные условия, метель и невнимательность водителей стали причинами ДТП, случившегося на нижегородской дороге утром в субботу, 20 ноября.

Так, тринадцать человек пострадали при опрокидывании двухэтажного пассажирского автобуса под Нижним Новгородом. Авария произошла в 6 утра 20 ноября в Балахнинском районе, недалеко от деревни Трестьяны. По предварительной информации ГУ МВД России по Нижегородской области, водитель автобуса «Хайгер» не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

По предварительным данным, причиной аварии стала высокая скорость – водитель автобуса «Хайгер» выбрал неправильную скорость движения, которая не соответствует погодным условиям. В результате чего не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.

Сейчас на месте ДТП работают службы быстрого реагирования, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Региональное Управление ГИБДД призывает нижегородцев быть предельно внимательными на дороге, правильно выбирать скорость движения, избегать резких маневров, которые могут привести к созданию аварийной ситуации.

Напомним, что фото и видео ДТП с пассажирским автобусом под Балахной появились в сети.