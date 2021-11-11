Рейсовый автобус с пассажирами перевернулся в Нижегородской области

Предварительно установлено, что в салоне пассажирского автобуса находилось около 15 человек. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Дороги в Нижегородской области превратились в ледяную кашу из-за снега и минусовых температур. Из-за непогоды вечером 11 ноября на 27 километре дороги Володарск-Ильино опрокинулся рейсовый автобус с пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В салоне автобуса находилось примерно 15 человек, из которых трое пострадали. На попутных машинах пассажиров с травмами отвезли в ближайшие медучреждения.

ДТП произошло на 27 км автодороги Володарск-Ильино Нижегородской области. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- Вероятно, что водитель автобуса не выбрал скорость, соответствующую погодным условиям, - назвали предположительную причину случившегося сотрудники полиции.

В настоящее время на место ДТП выехал заместитель начальника-начальник ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-майор юстиции Р.Ф. Белев.

Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Напомним, что Нижний Новгород и местами область накрыла сильная метель, ситуацию ухудшил сильный юго-западный порывистый ветер до 13-18 метров в секунду. В связи с непогодой на расчистку федеральных трасс в Нижегородской области вывели 79 единиц техники и все дорожные службы перешли на усиленный режим работы.

Кажется, сбываются прогнозы синоптиков: ранее сообщалось о том, что на этой неделе в Нижнем Новгороде установится снежный покров. Кстати, на севере области снег уже лежит местами толщиной до 2 сантиметров.

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