Взрослый и ребёнок пострадали в ДТП с автобусом в Лысковском районе. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Нижегородской области заметно участились случаи ДТП с общественным транспортом. Вот и сегодня, 22 ноября, один из таких инцидентов произошёл в Лысковском районе региона, где столкнулись легковушка и автобус. Пострадали двое – взрослый и ребёнок. К счастью, никто не погиб. Подробностями происшествия поделились в нижегородских ГУ МЧС и ГУ МВД.

ДТП случилось на 497 километре трассы М-7 "Волга" возле села Кириково в районе 12:10. По информации ведомств, водитель легкового автомобиля "Шевроле Круз" выехал со второстепенной дороги, не уступив автобусу "Ивеко", отчего произошло столкновение.

Никто из пассажиров автобуса не пострадал. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

На месте работали сотрудники МЧС, сотрудники полиции устанавливали все детали происшествия. Минздрав Нижегородской области подтвердил, что за медицинской помощью обратились двое – оба пассажиры Шевроле. Один из пострадавших – десятилетний ребёнок. Их госпитализировали в Лысковскую ЦРБ. О характере полученных травм и степени тяжести пока ничего не известно.

Оба пострадавших госпитализированы в Лысковскую ЦРБ. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Также отмечено, что в автобусе находились 18 человек, включая водителя. Никто из них не пострадал.

Мы рады сообщить, что все участники движения остались живы.

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