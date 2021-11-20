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Происшествия20 ноября 2021 18:05

Еще один автобус попал в ДТП в Нижегородской области 20 ноября

Происшествие произошло на 199 км автодороги «Нижний Новгород-Саратов» в Починсковском районе
Екатерина КУРГУЗОВА
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Еще один автобус попал в ДТП, произошедшем в Нижегородской области 20 ноября

Еще один автобус попал в ДТП, произошедшем в Нижегородской области 20 ноября

Фото: "КП" Архив

Еще один автобус попал в ДТП в Нижегородской области 20 ноября. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, происшествие произошло на 199 км автодороги «Нижний Новгород-Саратов» в Починсковском районе в 18:30.

В пресс-службе ведомства сообщили, что водитель автобуса «ПАЗ» в условиях снегопада не выбрал правильную скорость движения, в результате чего произошел занос, и транспортное средство опрокинулось в кювет. В автобусе находилось 6 человек.

Как сообщило министерство здравоохранения, в результате ДТП одного человека госпитализировали в Починковскую ЦРБ.

– Остальные участники ДТП осмотрены бригадой скорой медицинской помощи, в медицинской помощи не нуждаются. Детей среди пострадавших нет, – добавили в региональном Минздраве.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работаю сотрудники ГИБДД.

Также известно, что транспортное средство принадлежит ООО.

ЧППроисшествия: ЧП