Еще один автобус попал в ДТП, произошедшем в Нижегородской области 20 ноября Фото: "КП" Архив

Еще один автобус попал в ДТП в Нижегородской области 20 ноября. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, происшествие произошло на 199 км автодороги «Нижний Новгород-Саратов» в Починсковском районе в 18:30.

В пресс-службе ведомства сообщили, что водитель автобуса «ПАЗ» в условиях снегопада не выбрал правильную скорость движения, в результате чего произошел занос, и транспортное средство опрокинулось в кювет. В автобусе находилось 6 человек.

Как сообщило министерство здравоохранения, в результате ДТП одного человека госпитализировали в Починковскую ЦРБ.

– Остальные участники ДТП осмотрены бригадой скорой медицинской помощи, в медицинской помощи не нуждаются. Детей среди пострадавших нет, – добавили в региональном Минздраве.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работаю сотрудники ГИБДД.

Также известно, что транспортное средство принадлежит ООО.