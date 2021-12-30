Юбилей города, Олимпиада и Новогодняя столица: ТОП-5 самых громких событий 2021 года в Нижнем Новгороде

«Комсомолка» вспомнила главные события уходящего года. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

2021 год выдался для нижегородцев особенно впечатляющим. Прошедшее 800-летие Нижнего Новгорода, получение статуса Новогодней столицы страны и участие нижегородцев в Олимпиаде - вот лишь малая часть событий, запомнившихся нижегородцам.

Юбилей и благоустройство

Восьмисотлетие Нижнего Новгорода по праву можно считать главным событием города. Последние несколько лет прошли под знаком подготовки к этой долгожданной дате. Масштабные стройки, повсеместное благоустройство и подготовка самих праздничных мероприятий - во всем этом была задействована добрая половина города. В Нижнем Новгороде были благоустроены территории кремля, Нижегородской ярмарки, Большой Покровской, Стрелки и многих других участков.

Новое наполнение получил и самый крупный парк Нижнего Новгорода - «Швейцария». Здесь вместо устаревших аттракционов появились новые павильоны и современный планетарий. Сами праздничные мероприятия растянулись на все лето - с июня каждую субботу на Нижневолжской набережной проходили концерты российских звезд, неизменно заканчивающиеся фейерверками. Все это проводилось в рамках фестиваля «Столица закатов».

«Серебро» Дины Авериной

Столь же внимательно, как за юбилейными мероприятиями, нижегородцы следили и за Олимпиадой в Токио. Оно и понятно - ведь в состязаниях участвовали сразу несколько нижегородцев. Особенно пристальное внимание было приковано к выступлению Дины и Арины Авериных - они считались главными претендентками на золотые медали.

Нижегородка Дина Аверина получила «серебро» на Олимпиаде в Токио Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Однако в финале случилось непредвиденное - впервые с 1996 года россиянки остались без «золота» на Олимпийских играх. Нижегородка Дина Аверина получила «серебро» на Олимпиаде в Токио, набрав 107,650 балла. Ее сестра Арина получила четвертое место в соревнованиях, набрав 102,100 балла. Победительницей Олимпийских игр стала представительница Израиля Линой Ашрам. Многих, кто следил за выступлением спортсменок, поразила победа представительницы Израиля, учитывая серьезную ошибку - потерянную ленту в ее выступлении.

- Я считаю, что у Ариши, конечно, была потеря, но не настолько, чтобы ее так «слить», - полагает их первый тренер Лариса Белова. - А Дина никаких поводов не дала - она отработала без единой потери. Мне за нее нисколько не стыдно. Если бы Ашрам до конца отработала, я бы сказала - ну да, молодец. А так, когда Ашрам делает потерю в последнем виде…

Убийство 12-летней девочки

К сожалению, не обошлось в этом году и без печальных событий. Одним из них стало убийство 12-летней девочки в Большом Козино, произошедшее 13 мая. Она пропала, возвращаясь из школы. К ее поискам подключились все местные жители. Однако, к сожалению, ребенок был обнаружен мертвым. Как оказалось, ее изнасиловали и убили. Подозреваемым в убийстве оказался педофил-рецидивист. Мужчина был осужден за изнасилование несовершеннолетней девочки ещё в 1992 году в Татарстане.

Девочка пропала, возвращаясь из школы. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Затем в 2004 году в Нижнем Новгороде он напал на девочку в лифте, но тогда всё обошлось благополучно, насильника спугнули соседи. Аналогичные случаи нападений зафиксировали и в других районах города, за что мужчину тогда и посадили. Как выяснилось, вскоре после выхода из тюрьмы в этом году он принялся выслеживать новую жертву. Тогда-то ему и попалась на глаза 12-летняя девочка.

Взрыв в поселке Маргуша

В апреле 2021 года серьезный взрыв произошел в трехэтажном доме в поселке Маргуша в Дальнеконстантиновском районе. Там в одночасье без крыши над головой остались больше сорока человек. После громкого хлопка в здании вспыхнул пожар. Первыми сориентировались 16-летние мальчишки - они ринулись на выручку соседям и вытащили из-под завалов маленьких детей.

Серьезный взрыв произошел в трехэтажном доме в поселке Маргуша в Дальнеконстантиновском районе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К сожалению, без жертв не обошлось. В огне погиб трехмесячный мальчик. Его искали под завалами в течение нескольких часов, но нашли уже мертвым. Стоит отметить, что прежде никто не замечал в этом доме каких-либо неполадок. Во всем поселке он был самым новым - построен только в 2015 году. Сюда переселили жильцов аварийного фонда. Теперь по решению комиссии этот дом восстановлению уже не подлежит.

Похищение молодой нижегородки

Не обошлось в этом году и без загадочных преступлений. Одним из них стало похищение 23-летней нижегородки Елизаветы Б. Поиски девушки продолжались не одну неделю, пока она не была случайно обнаружена в гараже известного нижегородского бизнесмена. Как оказалось, он соорудил для ее содержания целый бункер. Голые кирпичные стены, крепкие железные двери. Проведены все необходимые коммуникации - тепло, водоснабжение и электричество. Внутри есть все, что нужно для долгого проживания.

Поиски девушки продолжались не одну неделю, пока она не была случайно обнаружена в гараже известного нижегородского бизнесмена. Фото: СОЦСЕТИ

Первое, что бросается в глаза, это огромная кровать, установленная посреди гаража. В нескольких шагах от нее ванная и мини-кухня. Здесь запросто можно было жить месяцами. По словам Елизаветы, она познакомилась с ним на сайте знакомств. 24 августа они должны были встретиться. Однако в машине он начал угрожать ей ножом и силой отвез к себе в гараж, где в течение десяти дней держал ее в наручниках и насиловал. Сейчас мужчина уже задержан. Ему предъявлено обвинение в похищении человека.

Новогодняя столица России

В этом году Нижний Новгород получил статус «Новогодней столицы - 2022», поэтому праздничные гуляния в нашем городе проходят с особым размахом. Волшебная кузница снежинок, новогодний парад на Большой Покровской, резиденция Деда Мороза на Нижегородской ярмарке и Горьковская елка - вот лишь малая часть праздничных мероприятий.

В этом году Нижний Новгород получил статус «Новогодней столицы - 2022», Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Гуляния пройдут во всех районах Нижнего Новгорода. Однако главной площадкой станет Нижегородская ярмарка, где организован каток и большой концерт в новогоднюю ночь.