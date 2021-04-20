При взрыве газа в Нижегородской области погиб новорожденный ребенок. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Жуткий взрыв и последовавший за ним крупный пожар в поселке Маргуша Нижегородской области не обошелся без жертв – спустя несколько часов поисков под завалами нашли тело младенца. Малышке было всего несколько месяцев.

- В 2.25 ночи на месте происшествия обнаружено тело погибшего ребенка, 2021 года рождения, - рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Напомним, пожар в поселке Маргуша Дальнеконстантиновского района вспыхнул около девяти часов вечера. Довольно быстро огонь охватил почти весь дом площадью 1200 квадратных метров.

Всего в результате происшествия пострадали восемь человек. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Сообщение о ЧП поступило в 20:43, - напомнил приехавший на место происшествия начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков. – Там начался пожар, распространившийся на кровле здания. В данный момент все жители эвакуированы, спасатели разбирают завалы. Их площадь составляет около 1300 квадратных метров.

Всего в результате происшествия пострадали восемь человек, в том числе четверо детей. Один новорожденный ребенок был найден мертвым под завалами.

На месте продолжают работать спасатели и следователи. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Четверо взрослых и четверо детей были госпитализированы, у одного из детей при этом травм не обнаружено, - рассказали в региональном Минздраве. - Пострадавшие находятся в медучреждениях Арзамаса и Дальнеконстантиновского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что происходит на месте пожара в Нижегородской области 19 апреля 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Следим за происходящим на месте пожара в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области 19 апреля 2021 года (подробности).

"Под завалами могут быть люди": Крупный пожар произошел в многоэтажке в Нижегородской области

Сейчас на месте происшествия работают спасатели (подробности).

Видео пожара в селе Маргуша Нижегородской области 19 апреля 2021 появилось в сети

Страшный пожар площадью 1200 квадратных метров бушует в селе Маргуша Нижегородской области 19 апреля 2021 года. Показываем видео с места происшествия (подробности).

Грудную девочку спасли из-под завалов после взрыва в Нижегородской области

Двое детей постарше получили травмы, еще одного ребенка пока ищут (подробности)