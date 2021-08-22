Гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода завершилось грандиозным салютом

Яркие залпы один за другим устремлялись в ночное небо. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде отгремело главное шоу в честь 800-летия города. Грандиозная полуторачасовая программа завершилась красочным салютом в небе за водной сценой.

Залповые установки были размещены на шести баржах в акватории Оки и Волги. В 21:41 началось захватывающее, ни с чем не сравнимое зрелище: в ночное небо под звуки оркестра взметнулись сотни огней – словно танцуя в лучах прожекторов, раскрывались гигантские зонтики фейрверков, а с барж веером устремлялись ввысь огненные веера. Все это дополнялось струями воды, которые били фонтаном по краям сцены.

Салют давали с шести установок, расположенных на баржах. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В воздухе парили флайбордисты - трюкачи, летающие на досках за счет реактивной силы потока воды. От них также вырывались огненные искры, добавляя происходящему еще большей зрелищности.

В пиротехническом шоу участвовали флайбордисты. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Салют длился шесть минут, и все это время публика смотрела в небо, буквально затаив дыхание. Все старались снять видео на телефон и сфотографироваться на память на фоне салюта. И только после последнего залпа раздались восторженные возгласы.

Салют на 800-летие Нижнего Новгорода может стать рекордным по длине залповой линии. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородцы, которые наслаждались этим зрелищем вживую, говорят, что раньше не видели ничего подобного в городе.

- Это просто супер! Эмоции через край! Это был самый потрясающий салют за всю историю Нижнего Новгорода! – так пишут нижегородцы про салют в соцсетях.

Публика смотрела представление в ночном небе, затаив дыхание. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Кстати, салют на 800-летие Нижнего Новгорода действительно может войти в историю как самый длинный.

- Планируем, что главный салют станет рекордным в России по длине залповой линии, - заявил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Напомним, режиссером гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода стал известный российских постановщик Илья Авербух.

Гала-шоу проходило на уникальной сцене, установленной прямо на воде. Фото: Пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

В представлении приняли участие 560 артистов – костяк составили нижегородцы – люди, живущие или родившиеся в Нижнем Новгороде. Так, на сцене выступили гимнастки Дина и Арина Аверины, пианист Даниил Трифонов, нижегородская группа «Уматурман», актриса Ирина Пегова, супермодель и филантроп Наталья Водянова. Также среди приглашенных звезд были группа «Любэ», Александр Воробьев, Леван Горозия и другие артисты российской эстрады.

- Многие герои шоу – люди с мировым именем. Я старался, чтобы в каждом номере были те, кто прославляет свой город, кем гордится страна, - рассказал Илья Авербух.