Звонила маме и подруге: под Нижним Новгородом выясняют подробности убийства 12-летней Насти Гужвиной

В перелеске, где, предположительно, пропала девочка, продолжают работать следователи. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Улица Воинская в поселке Большое Козино под Нижним Новгородом находится в стороне от самого поселка. На небольшом островке среди лесополосы всего несколько многоквартирных домов, зато все здесь друг друга знают. Поэтому, когда вечером 13 мая 2021 года стало известно об исчезновении 12-летней Насти Гужвиной, на поиски вышли чуть ли не все соседи. Вот только итоги поисков оказались неутешительными – в лесополосе было найдено тело девочки. И, что самое страшное – со следами насильственной смерти.

По словам местных жителей, в последний раз девочку видели возле «цыганского магазина» - небольшого продуктового ларька на пути от школы до дома. До магазина она дошла с одноклассником. Дальше – по улице Песочной – шла уже одна в сторону перелеска.

- Кассирша сказала, она шла из школы с каким-то мальчиком, в магазин заходили днем, - рассказал один из местных жителей.

Кстати, незадолго до исчезновения Настя звонила маме и говорила, что идет домой. А еще она звонила подруге – об этом та написала в социальной сети.

- Звонила мне в 14:30, предлагала идти из школы вместе. Но я была уже дома и отказала, не знаю, что было с ней дальше, - сообщила школьница в интернете.

Дети ходят в школу через этот лес. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Через лес от основной части поселка Большое Козино до улицы Воинской – всего около 300 метров. Конечно, жители и раньше понимали, что ходить такой дорогой может быть небезопасно. Но не идти же в обход – так получается гораздо дальше и дольше.

- Деваться некуда. Детей там очень много, и в школу ходят, и гуляют. А поселок со всех сторон окружает лес, - говорит местная жительница, попросившая не называть ее имени.

Теперь родители боятся отпускать детей в школу. Для сопровождения ребят предлагают организовать волонтерские группы, но многие считают, что и этого недостаточно, и предлагают вовсе уйти на удаленку до конца учебного года.

- Как же не хватает нам школьного автобуса, - сожалеют местные. – Был бы – может, и не произошло бы такого…

Сейчас на месте трагедии продолжаются следственные действия. Перелесок прочесывают следователи.

- По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело. На месте работают опытные следователи-криминалисты и следователи, а также оперативные сотрудники. Проводится детальный осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Кроме того, жителей поселка просят сохранить видео с авторегистраторов и камер видеонаблюдения с домов за последние два-три дня и передать их полиции. Сотрудники правоохранительных органов обходят все дома по дороге от школы к дому и опрашивают жителей, не видели ли они подозрительных людей или автомобили.

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