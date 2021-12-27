Нижегородская ярмарка превратилась в настоящую новогоднюю сказку. Рассказываем о самых интересных локациях

Нижегородская ярмарка стала центром Новогодней столицы России-2022. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В минувшую пятницу в Нижнем Новгороде с широким размахом открылась главная новогодняя площадка города. Впервые центром праздничных гуляний стала не привычная нижегородцам площадь Минина или Горького, а территория Нижегородской ярмарки. И такой, какой она предстала в преддверии этого Нового года, горожане её еще не видели. Миллионы огней, сверкающие ёлочки, нарядные рождественские домики, каток, карусель, фотозоны и интересные арт-объекты, - всё это подготовили организаторы фестиваля «Новогодняя столица России-2022», который принимает Нижний Новгород этой зимой. Рассказываем, что интересного посмотреть на Нижегородской ярмарке в эти новогодние дни.

Нижегородская ярмарка стала центром новогодних праздников. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Гигантские качели и ярмарочная баба

В воскресенье вечером народа на Ярмарке было не так много. Из плюсов сразу хочется отметить отсутствие проблем с парковкой: оставить машину можно как около «Маринс Парк Отеля» на площади Ленина, так и на улице Совнаркомовской. Однако в новогодние каникулы, скорее всего, здесь будет ажиотаж.

Так выглядит ярмарочная площадь со стороны площади Ленина. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Вход на ярмарку свободный во всех смыслах этого слова: деньги и QR-код не нужны. Правда, организаторы заранее предупредили, что в новогоднюю ночь и 9 января будут пускать только по QR-кодам и мультипассам.

Гигантские качели. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Первое, что нас встретило на ярмарке – гигантские качели-балансир. Они настолько длинные, что докричаться до компаньона, сидящего на том конце «бревна», очень трудно. Но они удачно вписались по стилю в компанию ярмарочной бабы, которая появилась здесь еще летом. Сейчас она вся украшена огнями, а внутри нее на столе стоит самовар, который вызывает большой интерес у ребятишек (да и у взрослых, чего уж греха таить). Время от времени на входе в павильон образуется очередь из желающих сфотографироваться.

Ярмарочная баба, а внутри нее - самовар. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Повсюду на территории ярмарки разбросаны островки пихт и ёлочек, украшенных шарами и гирляндами, что создает новогоднее настроение даже на отдаленных от центра участках.

Карусель

Чуть ближе к центру площади расположена та самая карусель, которую Москва подарила Нижнему Новгороду. Она оказалась небольшая (её диаметр 5,5 метра), но очень красивая, словно сошедшая со страниц волшебных сказок.

Карусель, подаренная Москвой, и очередь желающих прокатиться. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Даже несмотря на то, что народа на ярмарке было не так много, около карусели весь вечер толпилась очередь. Билет стоит всего 50 рублей, поэтому от желающих отбоя нет.

Сам сеанс катания длится три минуты. На аттракцион пускают только детей старше трех лет, при этом ребята ростом ниже 130 сантиметров допускаются лишь в сопровождении взрослых. Вес посетителя не должен превышать 75 килограммов. Карусель одновременно вмещает 22 человека.

Резиденция Деда Мороза

Еще одна локация, которая пользуется повышенным спросом, - это резиденция Деда Мороза. Она расположена непосредственно в ярмарочном доме со стороны площади Ленина. И здесь также была большая очередь из нескольких десятков человек, которые хотели поскорее встретиться с главными новогодними героями и посмотреть, как устроился в Нижнем Новгороде Дед Мороз.

Очередь в резиденцию Деда Мороза. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Резиденция Деда Мороза будет работать до 9 января, посещение бесплатное. Гостям предлагается два варианта на выбор: свободное посещение или формат срежиссированного квеста продолжительностью 20 минут. В первом случае количество участников не должно превышать 30 человек одновременно, а во втором случае необходимо заранее пройти предварительную регистрацию. Для доступа в резиденцию взрослым потребуется QR-код с Госуслуг о вакцинации/иммунизации или «Мультипасс». Дети старше 12 лет могут пройти без взрослых.

Рождественский базар

Между каруселью и главным ярмарочным домом расположилась целая улица нарядных фахверковых домиков - рождественский базар. Здесь можно купить уникальные изделия ручной работы: украшения, текстиль, предметы интерьера, а также произведения нижегородских мастеров – матрешки, деревянную расписную посуду и многое другое.

Рождественский базар. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В некоторых домиках проходят мастер-классы, на которых рукодельницы делятся со всеми желающими секретами хенд-мейда.

Каток

Жемчужиной новогодней площадки стал фонтан перед центральной частью главного ярмарочного дома. Его ступени украсили наряженными ёлочками, а от вершины в разные стороны прямо над лучами расходятся нити с огнями и флажками. Напротив фонтана расположился каток – достаточно большой и вместительный. Его открытие состоялось 24 декабря: здесь прошло грандиозное ледовое шоу в постановке Ильи Авербуха, в котором приняли участие олимпийские чемпионы по фигурному катанию.

Каток на ярмарке будет работать до 13 марта. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Сейчас покататься на льду может любой желающий: сюда пускают даже тех, у кого нет QR-кода. Цены довольно демократичные: в будние дни билет стоит 150 рублей для взрослых и 50 рублей для детей (от 7 до 14 лет). В выходные дни стоимость равняется 200 и 100 рублей соответственно. Прокат коньков стоит 150 рублей для взрослых и 100 рублей для детей. В выходные дни действует тариф «семейный» - один взрослый и ребенок могут пройти за 250 рублей, за каждого дополнительного ребенка нужно доплатить 50 рублей. Также на катке есть дополнительные услуги: заточка коньков и услуга помощника фигуриста, которые стоят 150 и 100 рублей соответственно.

Ледяной фонтан. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Каток на Нижегородской ярмарке будет работать до 13 марта. Однако его работа будет приостановлена при повышении температуры воздуха до +10 градусов, а также в сильный снегопад и дождь.

Фуд-корт

Недалеко от фонтана расположился уютный фуд-корт, представленный такими же домиками, как и рождественская ярмарка. Здесь можно согреться горячим чаем или кофе, выпить глинтвейна и подкрепиться. Здесь найдутся угощения на самый разный вкус. Ролл с щучьими биточками или жареным карасём, гороховый суп, пряник и облепиховый взвар придутся по вкусу любителям волжской кухни. Цена на блюда 200-300 рублей, напитка -150 рублей за стаканчик.

Фуд-корт - блюда на любой вкус. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Почитатели классики смогут приобрести хот-доги по цене 200-250 рублей в зависимости от начинки. Также здесь можно отобедать пельменями и пирогами по демократичным ценам в 129 и 50 рублей соответственно. Кофе обойдется в 60-250 рублей, чай – в 100 рублей, а глинтвейн в 150 рублей. В фуд-корте также представлены блюда восточной кухни – узбекский плов и прочее.

Аниматоры и арт-объекты

Кажется, в эти предновогодние дни ярмарка окунулась в атмосферу грандиозного праздника – подобную той, что царила здесь во времена 19 века, когда Нижний Новгород был центром деловой жизни России.

Жемчужина пространства - фонтан перед главным ярмарочным домом. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Здесь шумно, многолюдно и сказочно красиво, а новогоднее настроение буквально витает в воздухе.

Ранее на ярмарке никогда не проводилось ничего подобного. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Попадая на ярмарочную площадь, вы совершаете маленькое увлекательное путешествие, открывая для себя что-то новое в каждом её уголке.

Стеклянная беседка. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Все пространство здесь украшают различные арт-объекты: фигуры оленей, гигантские светящиеся ангелы и небольшие сверкающие огнями шары, стеклянная беседка, ледяной фонтан и даже самая настоящая печь, у которой можно погреться в морозную погоду.

На ярмарке много красивых арт-объектов. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Настроение праздника нижегородцам дарят многочисленные аниматоры, которые работают около ярмарки.

Аниматор - зеркальный человек. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Наряженные артисты дарят прохожим улыбки и с удовольствием фотографируются со всеми желающими. Так что если у вас до сих пор нет новогоднего настроения и вы не знаете, где его взять, - спешите посетить Нижегородскую ярмарку.