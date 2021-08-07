Нижегородка Дина Аверина получила «серебро» на Олимпиаде в Токио. Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородка Дина Аверина получила «серебро» на Олимпиаде в Токио, набрав 107,650 баллов. Девушка блистательно выступала в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.

Несколько раз российские тренеры подавали протест, однако почти все они были отклонены. Ее сестра Арина получила четвертое место в соревнованиях, набрав 102,100 балла. Победительницей Олимпийских игр стала представительница Израиля Линой Ашрам, набравшая 107, 800 баллов.

Напомним, накануне россиянки показали блистательные результаты на квалификации. Дина заняла первое место, а Арина – второе.

Российские спортсменки впервые с 1996 года не смогли взять «золото» в художественной гимнастике. За последние годы на пьедестал поднимались Алина Кабаева, Евгения Канаева, Юлия Барсукова и Маргарита Мамун.

На сегодняшний день российские спортсмены завоевали на Олимпиаде в Токио 64 медали. В активе россиян 17 золотых, 25 серебряных и 22 бронзовые медали.