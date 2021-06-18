Кадры, сделанные за несколько часов до исчезновения Кэтрин Сироу, опубликовал СК

За полтора часа до исчезновения Кэтрин заходила в супермаркет. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Следственный комитет опубликовал кадры, сделанные за несколько часов до исчезновения 34-летней американки Кэтрин Сироу, которая пропала на Бору 15 июня. В тот день около 15:30 она написала матери по электронной почте письмо странного содержания.

«Незнакомые люди везут меня в районе улицы Плехова», - говорилось в послании. После этого девушка на связь уже не выходила. Что с ней произошло и где она находится, до сих пор неизвестно.

Кэтрин не была тусовщицей, говорят ее знакомые. Фото: СОЦСЕТИ

Буквально за полтора часа до своего исчезновения Кэтрин заходила в супермаркет, видеокамеры которого и засекли девушку. На кадрах видно, что она была одета в темные лосины и футболку, на руках множество татуировок. Кажется, ничего необычного в ее внешнем виде не было: на лице, как положено, маска, на голове солнечные очки, в руках – мобильный телефон. Судя по информации с камер, Кэтрин зашла в магазин в 14:04 и пробыла там как минимум 10 минут. Что случилось после этого – остается загадкой.

В день исчезновения девушка выглядела вполне обычно. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

34-летняя Кэтрин Сироу приехала в Россию из Калифорнии три года назад, в Нижнем Новгороде она обучается на юридическом факультете ННГУ им. Лобачевского, а живет в городе Бор, где снимает квартиру на улице Горького. Собственно, здесь ее в последний раз и видели в день исчезновения.

Она была одета в темную одежду и черные балетки. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Сейчас американку разыскивают правоохранители и следователи. Они обходят все окрестные СНТ и ведут опрос местных жителей. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Пока никаких зацепок не обнаружено.

«В настоящее время следствием проверяется информация о том, что 15 июня 2021 около 18 часов 30 минут девушка вышла из дома 106 по ул. Максима Горького г. Бор, где постоянно проживала, после чего села в неустановленное следствием транспортное средство и направилась в направлении д. Рекшино Борского района Нижегородской области», - сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Следователи просят помощи у нижегородцев в поисках девушки. Если вы видели где-либо ее в период с 18:00 до 20:00 15.06.2021, СК просит обратиться в дежурную часть следственного управления по телефону 8-920-069-50-20. Также просят водителей, проезжавших в том районе, сохранить записи с видеорегистраторов.

Приметы пропавшей Кэтрин Сироу:

Рост 180-185 сантиметров, телосложение спортивное. В тот день она была одета в черную футболку и темные бриджи. Из особых примет – много татуировок на руках и ногах. Девушка не очень хорошо говорит по-русски, с сильным американским акцентом.

Если Вам что-либо известно о судьбе этой гражданки США, просьба позвонить по телефонам 102 (полиция), +79040455151 (ПСО «Волонтер») или 8(831)2838200 (ПСГ «Рысь»).

Ранее следователи прокомментировали исчезновение американки в Нижегородской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Служила в морской пехоте и увлекалась историей искусств: Что известно о пропавшей в Нижнем Новгороде американке Кетрин Сироу

О своей жизни в Америке девушка особо не распространялась. Однако известно, что у себя на Родине она тоже успела получить образование – она изучала историю искусств в Калифорнийком университете. Там она окончила и бакалавриат, и магистратуру. Как следует из информации на ее странице в соцсети, в период с 2005 по 2011 года девушка служила в морской пехоте США (подробности).

«Перед этим написала, что едет в машине с незнакомцем»: Гражданка США пропала в Нижегородской области при странных обстоятельствах

В Нижегородской области разыскивают американку, которая пропала без вести на Бору 15 июня. Перед своим исчезновением она написала матери, что едет в машине с незнакомым мужчиной. После этого на связь девушка уже не выходила (подробности).