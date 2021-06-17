«Перед этим написала, что едет в машине с незнакомцем»: Гражданка США пропала в Нижегородской области при странных обстоятельствах

Гражданка США пропала в Нижегородской области при странных обстоятельствах. Фото: Поисковый отряд "Волонтер"

В Нижегородской области разыскивают американку, которая пропала без вести на Бору 15 июня. Перед своим исчезновением она написала матери, что едет в машине с незнакомым мужчиной. После этого на связь девушка уже не выходила.

34-летняя Кэтрин Сироу приехала в Россию из Калифорнии три года назад, однако, несмотря на это, иностранка плохо говорит по-русски. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, она обучается в магистратуре на юридическом факультете ННГУ им. Лобачевского, а живет в городе Бор, где снимает квартиру на улице Горького. Собственно, здесь ее в последний раз и видели в день исчезновения.

"Последний раз она выходила на связь с матерью по телефону 15 июня, сообщив, что передвигается на автомашине с неизвестными", - прокомментировали в следкоме.

СК уже возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Сейчас в области последнего выхода американки на связь работают сотрудники оперативных групп, следователи и волонтеры.

"Назначен комплекс экспертиз, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - подчеркнули в пресс-службе регионального СУ СК России.

Рост Кетрин Сироу – 180-185 сантиметров, телосложение спортивное. В тот день она была одета в черную футболку и темные бриджи. Из особых примет – много татуировок на руках и ногах. Девушка плохо говорит по-русски, с сильным американским акцентом.

Если Вам что-либо известно о судьбе этой гражданки США, просьба позвонить по телефонам 102 (полиция), +79040455151 (ПСО «Волонтер») или 8(831)2838200 (ПСГ «Рысь»).