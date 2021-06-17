Служила в морской пехоте и увлекалась историей искусств: Что известно о пропавшей в Нижнем Новгороде американке Кетрин Сироу

Что известно о пропавшей в Нижнем Новгороде американке Кетрин Сироу. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде продолжаются поиски американки Кетрин Сироу, исчезнувшей при загадочных обстоятельствах 15 июня. Напомним, последний раз девушку видели недалеко от ее съемной квартиры на Бору. Незадолго до своего исчезновения она написала маме в США, что едет в машине с незнакомым мужчиной. Больше на связь она не выходила. Сейчас к поискам 34-летней иностранки уже подключилась и полиция, и следователи, и добровольцы. Но пока они не дали никаких результатов. Тем временем «Комсомолка» выяснила, что вообще известно о таинственной студентке.

В Нижний Новгород Кетрин приехала еще несколько лет назад, чтобы поступить на юридический факультет ННГУ. Свой выбор она объясняла просто – в России обучение куда дешевле, чем в Америке.

- Я с ней училась на одном факультете, очень доверчивая открытая девочка, - рассказала «Комсомолке» знакомая Кетрин Анна. – На эту ее особенность я сразу обратила внимание и еще подумала: «Насколько же американцы не скрывают свои эмоции». Она говорила, что приехала в Россию, потому что образование доступнее. А в США очень дорогое.

О своей жизни в Америке девушка особо не распространялась. Однако известно, что у себя на Родине она тоже успела получить образование – она изучала историю искусств в Калифорнийком университете. Там она окончила и бакалавриат, и магистратуру. Как следует из информации на ее странице в соцсети, в период с 2005 по 2011 года девушка служила в морской пехоте США.

Сейчас к поискам девушки подключились и следователи, и полицейские. ФОТО: ПСО "Волонтер"

- Последний раз я видела ее 26 мая, мы столкнулись на улице, - рассказывает ее знакомая Анна. – Никаких жалоб от нее я не слышала.

Однако уже 15 июня девушка перестала выходить на связь. Сейчас по факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- Назначен комплекс экспертиз, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - подчеркнули в пресс-службе регионального СУ СК России.

КСТАТИ

Рост Кетрин Сироу – 180-185 сантиметров, телосложение спортивное. В тот день она была одета в черную футболку и темные бриджи. Из особых примет – много татуировок на руках и ногах. Девушка плохо говорит по-русски, с сильным американским акцентом.

Если Вам что-либо известно о судьбе этой гражданки США, просьба позвонить по телефонам 102 (полиция), +79040455151 (ПСО «Волонтер») или 8(831)2838200 (ПСГ «Рысь»).

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