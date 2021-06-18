Нижегородских водителей просят помочь в поисках пропавшей американки

34-летняя Кэтрин Сироу пропала на Бору 15 июня. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижегородской области в эти часы продолжаются масштабные поиски 34-летней граждански США Кэтрин Сироу. Сотрудники правоохранительных органов обращаются ко всем водителям, которые были на Бору 15-16 июня, сохранить записи с видеорегистраторов и предоставить их полиции. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

В частности, просят записи с регистратора у водителей, которые 15 июня находились в районе улицы Горького на Бору и на пути следования к деревне Рекшино в период времени с 14 часов. Кроме того, если вы ехали по кировской трассе в период с 18:00 15 июня до 12:00 16 июня от Борской ЦРБ (ул. Бабушкина) до села Кантаурова, ваши данные также могут быть полезны следствию. Запись с регистратора можно прислать волонтерам на почту: alfanastay@gmail.com или позвонить на горячую линию ПСО "Волонтер" 8(831)291-51-51.

Напомним, Кэтрин Сироу пропала на Бору 15 июня. Перед своим исчезновением она написала матери, что едет в машине с незнакомым человеком, после чего на связь уже не выходила. Кэтрин родом из Калифорнии, но последние три года живет в России – она учится в магистратуре на юрфаке ННГУ им. Лобачевского. Девушка говорит по-русски с сильным акцентом, ее руки и ноги покрыты татуировками.

По факту исчезновения американской студентки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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