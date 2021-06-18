СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения американки в Нижегородской области

СУ СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после исчезновения гражданки США. Напомним, 34-летняя Кэтрин Сироу пропала 15 июня на Бору. Перед этим она прислала матери на электронную почту письмо с тревожным содержанием.

«Я еду в машине с незнакомым человеком», - говорилось в послании. После этого на связь девушка уже не выходила.

34-летняя Кэтрин Сироу приехала в Россию из Калифорнии три года назад, в Нижнем Новгороде она обучается на юридическом факультете ННГУ им. Лобачевского, а живет в городе Бор, где снимает квартиру на улице Горького. Собственно, здесь ее в последний раз и видели в день исчезновения.

Сейчас пропавшую американку ищут следователи, полиция и волонтеры. Прочесывают территории садов, частный сектор, опрашивают свидетелей и прочее.

Приметы пропавшей Кэтрин Сироу:

Рост 180-185 сантиметров, телосложение спортивное. В тот день она была одета в черную футболку и темные бриджи. Из особых примет – много татуировок на руках и ногах. Девушка не очень хорошо говорит по-русски, с сильным американским акцентом.

Если Вам что-либо известно о судьбе этой гражданки США, просьба позвонить по телефонам 102 (полиция), +79040455151 (ПСО «Волонтер») или 8(831)2838200 (ПСГ «Рысь»).

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