Поиски пропавшей в Нижнем Новгороде американки Кэтрин Сироу: последние новости на 18 июня 2021. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде продолжаются поиски пропавшей американки Кэтрин Сироу. Напомним, последний раз девушку видели недалеко от ее съемной квартиры на Бору. Незадолго до своего исчезновения она написала маме в США, что едет в машине с незнакомым мужчиной. Больше на связь она не выходила. Рассказываем, что известно про поиски пропавшей в Нижнем Новгороде американки Кэтрин Сироу на 18 июня 2021.

- Сейчас по факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - Назначен комплекс экспертиз, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Еще накануне к поискам пропавшей девушки подключились волонтеры. Они прочесывали окружающую территорию и пытались найти хоть какие-то следы девушки. Но пока безрезультатно. Вскоре пришлось обратиться к местным жителям.

- Если Вы ехали 15 июня с 18:00 до 12.00 16 июня от Борской ЦРБ (ул. Бабушкина) до села Кантаурова, трасса Кировского направления, просьба прислать записи с видеорегистраторов на почту: alfanastay@gmail.com или позвонить на горячую линию ПСО "Волонтер", - призвали местных жителей волонтеры.

Многие собирались прочесывать лес и ночью, однако в последний момент выезд отменили.

- Сейчас на месте работают следователи и полиции. Пока никаких разнарядок от них не поступало, - пояснили волонтеры. – По всей вероятности, помощь волонтеров потребуется уже завтра.

Тем временем стали известны новые подробности о самой пропавшей студентке. Как выяснилось, в Нижний Новгород она приехала несколько лет назад. Здесь она поступила на юридический факультет ННГУ имени Лобачевского. У себя в США она изучала историю искусств в Калифорнийском университете. Там она окончила и бакалавриат, и магистратуру. В период с 2005 по 2011 года девушка служила в морской пехоте США.

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